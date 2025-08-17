Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Aramburu es el nuevo presidente de AEGA.

Presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa

Ander Aramburu: «El coche de combustión no va a desaparecer, no hay que demonizar ninguna tecnología»

El responsable de AEGA reivindica un futuro «multitecnológico», destaca el empuje de las ventas electrificadas y defiende la competitividad de las marcas chinas en calidad y fiabilidad

Imanol Lizasoain

San Sebastián.

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

En un momento clave para el sector de la automoción en Gipuzkoa, Ander Aramburu, presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa (AEGA) ... y responsable de los grupos Gorla y Lazpiur, analiza los retos y oportunidades que afronta la industria. Con más de dos décadas de experiencia y una visión integral que abarca desde la venta y distribución hasta la reparación de turismos, Aramburu repasa el estado actual del mercado, el papel de las nuevas tecnologías, el impacto de las ayudas públicas y la necesaria renovación del parque móvil, sin olvidar los desafíos de formación y relevo generacional.

