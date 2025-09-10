Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Venden millones de aceitunas pero podrían desaparecer de los supermercados: la empresa que busca inversores para no cerrar

La empresa navarra Aceitunas Sarasa ha presentado concurso de acreedores tras declarar pérdidas de más de cuatro millones de euros

J.M.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:09

La popular empresa navarra Aceitunas Sarasa vive momentos de incertidumbre. Tras más de cincuenta y cinco años de andadura, las bajas cosechas, la inestabilidad del sector y el aumento de costes ha provocado que la firma haya cerrado el balance económico de 2024 con pérdidas por encima de los cuatro millones de euros.

Todo ello, mientras las ventas siguen creciendo y la firma alcanza una facturación superior a los 27 millones de euros que, sin embargo, no han evitado que la compañía se haya visto obligada a solicitar el concurso de acreedores voluntarios y sin liquidación ante los juzgados de los Mercantil de Pamplona.

Con instalaciones en Andosilla, Cárcar y Badajoz (Almendralejo), Aceitunas Sarasa entra ahora en una nueva etapa de su extensa trayectoria, iniciada en 1968 de la mano de Rafael Rubio y Carmen Sarasa, quienes unieron la costrumbre de la elaboración de aceitunas del sur con la tradición del encurtido de vegetales de Navarra.

Una unión que dio sus frutos y permitió las consolidación del negocio en los años 80 y el crecimiento de la compañía en las décadas posteriores que, a pesar de los buenos resultados de venta, sufre ahora un revés financiero que obliga a buscar inversores y socios para el negocio, que cuenta con una plantilla de alrededor de un centenar de trabajadores.

«Esta decisión se ha tomado tras un periodo de rápido crecimiento que ha generado tensiones de caja. El principal objetivo ahora es mantener la actividad y los puestos de trabajo mientras se sanean las finanzas», han apuntado desde la dirección de la compañía al tiempo que han achacado lo ocurrido a la inflación de las materias primas y costes energéticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  4. 4 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad… el adoctrinamiento, no»
  7. 7 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Venden millones de aceitunas pero podrían desaparecer de los supermercados: la empresa que busca inversores para no cerrar

Venden millones de aceitunas pero podrían desaparecer de los supermercados: la empresa que busca inversores para no cerrar