Venden millones de aceitunas pero podrían desaparecer de los supermercados: la empresa que busca inversores para no cerrar La empresa navarra Aceitunas Sarasa ha presentado concurso de acreedores tras declarar pérdidas de más de cuatro millones de euros

J.M. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

La popular empresa navarra Aceitunas Sarasa vive momentos de incertidumbre. Tras más de cincuenta y cinco años de andadura, las bajas cosechas, la inestabilidad del sector y el aumento de costes ha provocado que la firma haya cerrado el balance económico de 2024 con pérdidas por encima de los cuatro millones de euros.

Todo ello, mientras las ventas siguen creciendo y la firma alcanza una facturación superior a los 27 millones de euros que, sin embargo, no han evitado que la compañía se haya visto obligada a solicitar el concurso de acreedores voluntarios y sin liquidación ante los juzgados de los Mercantil de Pamplona.

Con instalaciones en Andosilla, Cárcar y Badajoz (Almendralejo), Aceitunas Sarasa entra ahora en una nueva etapa de su extensa trayectoria, iniciada en 1968 de la mano de Rafael Rubio y Carmen Sarasa, quienes unieron la costrumbre de la elaboración de aceitunas del sur con la tradición del encurtido de vegetales de Navarra.

Una unión que dio sus frutos y permitió las consolidación del negocio en los años 80 y el crecimiento de la compañía en las décadas posteriores que, a pesar de los buenos resultados de venta, sufre ahora un revés financiero que obliga a buscar inversores y socios para el negocio, que cuenta con una plantilla de alrededor de un centenar de trabajadores.

«Esta decisión se ha tomado tras un periodo de rápido crecimiento que ha generado tensiones de caja. El principal objetivo ahora es mantener la actividad y los puestos de trabajo mientras se sanean las finanzas», han apuntado desde la dirección de la compañía al tiempo que han achacado lo ocurrido a la inflación de las materias primas y costes energéticos.