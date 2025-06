Vinicius y Rodrygo, del brillo a la oscuridad con el Salzburgo de fondo

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 25 de junio 2025, 16:40 | Actualizado 17:02h. Comenta Compartir

Cinco meses han transcurrido desde que Real Madrid y Salzburgo se viesen las caras por primera vez en partido oficial –ya lo habían hecho previamente en un amistoso disputado en agosto de 2019 que se resolvió con victoria de los blancos gracias a un solitario gol de Eden Hazard-, pero parece haber pasado una eternidad a tenor de los cambios operados en el conjunto de Chamartín, que se cruzará de nuevo con el cuadro austríaco en la madrugada del jueves al viernes (3:00 horas / Dazn) con el pasaporte a los octavos de final del Mundial de Clubes en juego. Ya no está Carlo Ancelotti en el banquillo del quince veces rey de Europa sino Xabi Alonso, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold han llegado para coser una defensa hecha trizas, mientras que a otros integrantes del plantel que sí repetirán duelo con los 'toros rojos' les ha cambiado la suerte respecto a aquel pleito celebrado el 22 de enero en el Santiago Bernabéu en el que los locales golearon al conjunto centroeuropeo.

Rodrygo y Vinicius fueron entonces los grandes protagonistas del contundente triunfo con el que el Real Madrid despejó los negros nubarrones que se cernían sobre Chamartín en la fase de liga de la nueva Champions. Un doblete del paulista en la primera parte encarriló la victoria de los blancos, que quedó certificada en la segunda mitad con un tanto de Mbappé y un nuevo doblete, esta vez de Vinicius. La escuadra de Ancelotti, que había alcanzado la séptima jornada de su competición predilecta en una situación delicada tras haber sumado solo nueve puntos en las seis primeras fechas, esquivó el precipicio tumbando al bloque dirigido por Thomas Letsch en una noche en la que el Bernabéu bailó a ritmo de samba.

Sin embargo, la brillante actuación de los dos extremos brasileños del Real Madrid aquel miércoles ha dado paso a la oscuridad en la que ambos se encuentran sumidos actualmente y que es objeto de preocupación para Xabi Alonso antes de un encuentro en el que a los blancos les podría bastar incluso un empate con goles para sellar el pase a octavos como primeros de grupo.

Vinicius, que fue titular en las dos jornadas anteriores del Mundial de Clubes, solo ha marcado cuatro tantos y ha repartido seis asistencias en los 27 partidos que ha disputado con el Real Madrid desde aquella goleada al Salzburgo en la Champions. La última llegó el 16 de abril, en la vuelta de cuartos de final de la máxima competición continental ante el Arsenal. Desde entonces no ha vuelto a ver puerta con su equipo, aunque sí lo hizo el 11 de junio en la victoria de Brasil contra Paraguay que selló el pasaporte de la 'Canarinha' para el Mundial de 2026. Pese a esa inquietante sequía, el '7' mantiene intacto su status y fue la principal referencia ofensiva en las dos citas iniciales de la nueva era con Xabi Alonso a los mandos, a causa de la gastroenteritis que dejó fuera de combate a Mbappé.

Atrapado en el túnel

El caso de Rodrygo es aún más preocupante. El '11' apenas ha registrado tres goles y cinco asistencias desde el reseñado litigio europeo con el Salzburgo y permanece atrapado en un túnel que pone en tela de juicio su continuidad en el Real Madrid. Una semana después de anotar su doblete contra el cuadro austríaco, vacunó también por partida doble al Brest y mojó igualmente contra el Atlético en la ida de octavos de final de la Champions. Pero desde ese lejano 4 de marzo, ha coleccionado una decepción tras otra. Tocó fondo en la final de la Copa del Rey y no volvió a vestirse de corto hasta el encuentro frente al Al Hilal. Xabi Alonso le dio la titularidad en la primera función del tolosarra como técnico del Real Madrid, amenazó con un disparo desde la frontal del área que salió lamiendo el travesaño y entregó el pase con el que Gonzalo García adelantó a los blancos. Parecía un rayo de luz para el Rayo de Osasco. O un espejismo, porque cuatro días después se quedó inédito ante el Pachuca. Ni siquiera calentó en un compromiso en el que Xabi tiró de Brahim e incluso del canterano Víctor Muñoz antes que del paulista.

Así las cosas, el partido ante el Salzburgo que acogerá el Lumen Financial Field de Filadelfia puede arrojar más luz respecto al futuro del ex del Santos, que tiene a varios equipos de la Premier League muy atentos a las pistas que ofrezca Xabi Alonso. Dejarle otra vez fuera de la partida podría equivaler a mostrarle la puerta de salida, aunque si el Real Madrid opta por venderle para amortizar parte de la inversión en fichajes que está acometiendo le conviene aprovechar el torneo como escaparate para que no siga depreciándose un futbolista cuyo actual valor de mercado ronda los 90 millones de euros.