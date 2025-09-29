Las 52 SUPER SERIES 2025 se resolverán en una emocionante jornada final a tres asaltos en Porto Cervo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:29 | Actualizado 11:08h. Compartir

El duro mistral de los días previos dio paso a una brisa en el entorno de los diez nudos que fue aprovechada por el tailandés Vayu para anotar su primera victoria parcial de la temporada, pero que impidió completar el programa previsto. Sled continúa líder en Porto Cervo, ahora con seis puntos de ventaja sobre Phoenix, mientras American Magic llega a la última jornada de la temporada con 21 puntos de renta al frente de la provisional y se acerca a la que sería su séptima corona de campeón absoluto de las 52 SUPER SERIES. Todo se resolverá el sábado en una emocionante final a tres asaltos en el incomparable marco de la Costa Esmeralda sarda.

El campo de regatas frente al archipiélago de La Magdalena, en la costa nordeste de Cerdeña, presentó a la flota un desafío diferente en la cuarta jornada de competición de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover. Después de cuatro días de duro mistral, tocaba gestionar una suave brisa de apenas diez nudos que presentó oportunidades a equipos que no habían logrado brillar en las tres jornadas previas. El menú constaba de dos regatas, pero la inestabilidad del viento impidió que se disputara la segunda.

Primera de 2025 para Vayu

Tras una salida en falso por llamada general, la primera prueba del día comenzaba con diez nudos de componente noroeste y fuera de línea para Gladiator y Teasing Machine, que tenían que regresar a tomar la salida de nuevo mientras el grueso de la flota avanzaba contra el viento. Provezza encabezaba el primer cuarto por delante de Vayu y Platoon Aviation, posiciones que se mantendrían en el paso por el ecuador del recorrido. Pero el equipo tailandés lograba ponerese al frente con una buena ceñida, encabezando el camino a meta en una empopada final animada por dos duelos: Vayu-Provezza por la victoria y Platoon Aviation-American Magic por la tercera plaza. Finalmente sería el equipo de la familia Whitcraft, timoneado por la tailandesa Noppakao Poompat, el que anotaba su primera victoria parcial de 2025, una excelente noticia para un equipo que en 2024 inscribió su nombre en el libro de oro de las 52 SUPER SERIES ganando uno de los dos eventos disputados en Newport, Rhode Island. La segunda posición fue para el Provezza del turco Ergin Imre, seguido del Platoon Aviation del alemán Harm Müller-Spreer.

Nick Rogers, táctico de Vayu, reconocía de regreso en el Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) la trascendencia de este resultado: «Ha sido bueno para nosotros, era importante para el equipo ganar una regata. Las condiciones más suaves favorecen un poco al barco y al equipo. La clave pareció ser un poco más de presión a la izquierda de la ceñida y luego, en la segunda ceñida, cambiamos y nos colocamos a la izquierda del Provezza y conseguimos el liderato. Esto demuestra que el barco es bueno y supone un gran impulso para el equipo».

Todo se resolverá mañana

Tras este primer enfrentamiento, la flota permaneció en el agua esperando a que el viento se estabilizara lo suficiente para garantizar una regata justa, pero el Comité de Regatas se vio obligado a dar por concluida la jornada al filo de las 15:30h. Después de cuatro días de competición y siete pruebas, el estadounidense Sled es el que muestra los mejores números. El barco de Takashi Okura, ganador del evento disputado en estas aguas en 2019 y líder desde el primer día, se mantiene al frente de la provisional pese a haber sumado un seis en la prueba de hoy. Aventaja por seis puntos al sudafricano Phoenix de Tina y Hasso Plattner y por 11 al británico Alegre, armado y timoneado por Andy Soriano.

La jornada concluyó con un emotivo acto de entrega del Challenge Trophy, creado por el YCCS en memoria de Matteo 'Mate' Auguadro, proa del Alegre, fallecido el pasado mes de enero. Greg Gendell, proa de American Magic, fue elegido por todos los proas de la flota y recibió el trofeo de manos de Rachele Vitello, esposa de Auguadro.

Un día grande

Mañana, sábado, será un día grande. La última jornada de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover despedirá la temporada 2025 de las 52 SUPER SERIES. El Comité de Regata presidido por la alicantina María Torrijo ya ha anunciado su intención de disputar hasta tres pruebas, con lo que se completaría el programa de diez habitual en cada evento del circuito. Serán los tres últimos cartuchos de los que dispone Sled para rubricar su primera victoria del año y, si se alinean los astros, para intentar neutralizar los 21 puntos que le separan de American Magic Quantum Racing en la batalla por el título absoluto de la temporada. Vista la fiabilidad del equipo del armador y timonel Doug DeVos, encajarle 21 puntos en tres pruebas sería una hazaña épica, pero Sled ya le arañó 12 en las dos pruebas con las que se estrenó el evento el pasado martes, y en una flota de 13 barcos cualquier error puede añadir muchos puntos al marcador. Si lo consigue, será el segundo campeonato para Sled; si no, American Magic añadirá el séptimo trofeo de campeón de 52 SUPER SERIES a su concurrida vitrina.

La gran final de la temporada 2025 se retransmitirá en directo a través de la web oficial de las 52 SUPER SERIES y en https://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES - Porto Cervo - Range Rover 1. Sled, USA, Takashi Okura, 4+2+1+11+2+1+6 = 27

2. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 3+4+8+5+1+4+8 = 33

3. Alegre, GBR, Andy Soriano, 6+3+3+6+3+7+10 = 38

4. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 2+9+4+1+9+5+9 = 39

5. Provezza, TUR, Ergin Imre, 11+5+6+7+6+2+2 = 39

6. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 1+6,5(RDG)+11+8+8+3+3 = 40,5

7. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 10+8+2+4+10+9+4 = 47

8. Alkedo Vitamina, ITA, Andrea Lacorte, 9+7+7+2+5+12+7 = 49

9. Vayu, THA, familia Whitcraft, 8+10+10+9+7+10+1 = 55

10. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 13+1+9+12+11+8+5 = 59

11. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 5+11+13+3+4+13+11 = 60

12. Gladiator, GBR, Tony Langley, 7+6(+3)+5+10+13+6+13 = 63

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 12+12+12+13+12+11+12 = 84

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES 2025 1. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+33+42+38+47 = 178

2. Sled, USA, Takashi Okura, 13+58+51+50+27 = 199

3. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63+43+70+39 = 238,5

4. Alkedo Vitamina, ITA, Andrea Lacorte, 28+49+61+59+49 = 246

5. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44+63+64+40,5 = 247,5

6. Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71+62+66+38 = 267

7. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68+71+54+59 = 273,5

8. Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68+65+61+55 = 276

9. Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64+81+70+39 = 284

10. Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120+63+79+63 = 337

11. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69+60+130+33 = 340

12. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120+120+71+60 = 399

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73+120+104+84 = 429