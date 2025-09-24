Sled lidera por regularidad en el arranque de la gran final de las 52 SUPER SERIES 2025

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:40 Compartir

El estadounidense Sled es el primer líder de la provisional gracias a su regularidad en aguas de Cerdeña, y ha logrado arañar 12 puntos a American Magic para añadir un extra de emoción a la batalla por el título 2025 en esta última regata de la temporada.

El espectacular campo de regatas del nordeste de Cerdeña sonrió a la flota de 13 barcos de diez nacionalidades que disputan la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover, última prueba puntuable para las 52 SUPER SERIES 2025. La jornada inaugural del programa de competición cumplió las expectativas proporcionando unas buenas condiciones de viento que comenzó soplando con 10 nudos de intensidad y llegó a superar los 16 en la Costa Esmeralda sarda.

Platoon Aviation ganó el duelo con Paprec

La primera salida mostró a Phoenix al frente de la carga por el lado derecho del campo en la primera prueba del año con Tom Slingsby como táctico, mientras por el opuesto Paprec iba ganando posiciones hasta ponerse a la par con el equipo sudafricano en los últimos metros del tramo inicial. Ambos barcos realizaron en paralelo la coreografía del paso por boya en una exhibición de maniobra que pareció favorecer al equipo francés. Phoenix buscó velocidad por el lado derecho de la bajada, una decisión que aprovechó Paprec para colocarse en cabeza, seguido por Platoon Aviation en el paso por el ecuador del recorrido. Platoon Aviation y Paprec se alternaron al frente en este tercer tramo, pero la emoción sería máxima en el final, en el que el liderato fue cambiando de manos entre el equipo francés, el alemán y el sudafricano. Finalmente, Platoon Aviation se imponía por cinco segundos a Paprec, que cruzaba la meta por delante de Phoenix.

Alpha+, de último a primero

La jornada continuó con drama por una colisión entre Gladiator y Platoon Aviation en una salida en falso que se saldó con tres puntos de penalización para el equipo británico y la retirada a puerto con daños para el alemán y para su grinder, Gerd Habermüller.

En la salida buena, el viento propulsó a la flota (ahora de 12 barcos) con 15-16 nudos de intensidad. Gladiator asomó la proa por el extremo izquierdo de la línea para liderar los primeros metros, pero el equipo del armador y timonel Tony Langley sufría una penalización en un cruce con American Magic Quantum Racing que le hacía caer a cola de un pelotón liderado ahora por el equipo estadounidense. En una apretada llegada a boya, American Magic montaba primero por proa de Sled y Alpha+, pero el equipo hongkonés iba a ser el mejor de la empopada y lograba ponerse al frente. Ya no miraría atrás, firmando una convincente victoria que compensaba en parte la última posición anotada en la prueba anterior. Le siguieron en meta Sled y Alegre.

Premio a la consistencia

Sumados los dos parciales que estrenan los casilleros de Porto Cervo, Sled es el primer líder de la semana. Con un cuarto y un segundo, el equipo del armador y timonel estadounidense Takashi Okura, con la táctica de Francesco Bruni y la estrategia de Murray Jones, encabeza la provisional. En opinión de Bruni: «Hoy hemos hecho dos buenas regatas, sin destacar especialmente en las salidas, pero después hemos ido muy bien. El barco va rápido, sobre todo con viento en contra. Estoy contento con la forma en que está navegando el equipo, especialmente el Sr. Okura, que se sube al barco en el último momento y está haciendo un trabajo fantástico al timón».

Sled aventaja por un punto a Phoenix (3+4), que parece estar rentabilizando muy rápido la incorporación del estelar táctico Tom Slingsby, el estratega Will Ryan y el trimmer de mayor Kyle Langford, recién llegados de SailGP. De acuerdo con Ryan: «Competir con Tom (Slingsby) hoy ha sido genial, hemos tenido a un Tom 'tranquilo', lo cual ha sido estupendo, pero el ambiente a bordo es realmente bueno. Estamos encontrando nuestro ritmo en cuanto a velocidad y en la primera regata tuvimos algunos roles que aprovechamos y en la segunda nos quedamos solos en la popa cuando subió el viento y nos fue bien. Esperamos seguir mejorando, pero esta flota es muy buena».

Platoon Aviation ocupa la tercera posición tras sumar 6,5 puntos en la segunda prueba del día como compensación por haber quedado fuera de combate en el incidente con Gladiator. El tripulante vigués de Platoon Aviation, Víctor Mariño, explicaba el incidente de regreso al Yacht Club Costa Smeralda: «La colisión fue en una salida un poco apretada por el pin. Gladiator intentó meterse donde no había espacio y nos enganchó la popa con el botalón. Rompió parte de la estructura de la popa del barco con un daño bastante grave. El botalón golpeó a Gery (Gerd Haberdmuller) un golpe en la costilla, pero afortunadamente se quedó en una contusión. Estamos intentando repararlo para poder competir mañana. Hay que reconstruir parte de la esquina de estribor de la popa, donde está el candelero de popa que aguanta toda la fuerza con la que nos colgamos del barco para hacer banda, por ejemplo. El equipo de tierra tendrá una noche larga, a ver si puede repararlo y ponerlo seguro para poder navegar mañana».

Por su parte, American Magic Quantum Racing, ganador de los tres últimos eventos y sólido líder de la provisional de las 52 SUPER SERIES, ocupa la undécima posición tras anotar un décimo y un octavo en el regreso de su armador Doug DeVos al timón. Los actuales campeones del mundo de TP52 llegaban a Porto Cervo con una cómoda renta de 41 puntos sobre Sled, pero su compatriota ha conseguido comprimir la batalla por el título arañándole 12 puntos en esta primera sesión; les separan ahora 29 puntos.

El Comité de Regata presidido por la alicantina María Torrijo anunciaba al final del día que adelantará a las 10:30h el inicio de la competición de mañana, miércoles. La intención es disputar dos pruebas.

La competición de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover se retransmite en directo a través de la web oficial de las 52 SUPER SERIES y en https://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES-Porto Cervo-Range Rover 1. Sled, USA, Takashi Okura, 4+2= 6

2. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 3+4= 7

3. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 1+6,5(RDG)= 7,5

4. Alegre, GBR, Andy Soriano, 6+3= 9

5. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 2+9 = 11

6. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 13+1= 14

7. Provezza, TUR, Ergin Imre, 11+5= 16

8. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 5+11= 16

9. Gladiator, GBR, Tony Langley, 7+6(+3)= 16

10. Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 8+7 = 16

11. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 10+8 = 18

12. Vayu, THA, familia Whitcraft, 8+10= 18

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 12+12= 24