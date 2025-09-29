Sled ganó en Porto Cervo y American Magic logró su séptima corona de campeón absoluto de las 52 SUPER SERIES

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:48 | Actualizado 11:08h. Compartir

El Sled del armador y timonel Takashi Okura fue proclamado ganador del último evento de la temporada, la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover, y el American Magic Quantum Racing de Doug DeVos logró su séptimo título de campeón absoluto de las 52 SUPER SERIES, reafirmando su condición como el equipo más laureado en la historia del circuito.

La jornada final de las 52 SUPER SERIES 2025 dejó un sabor agridulce entre la flota de 13 equipos de diez nacionalidades que compitieron en la Costa Esmeralda por el último evento de la temporada, la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover. Después de completar siete magníficas pruebas en los cuatro primeros días de competición en aguas de Cerdeña, la última sesión estaba programada a tres asaltos, pero el viento no colaboró. El Comité de Regatas dirigido por la alicantina María Torrijo lo intentó todo hasta las 14:30h, pero finalmente dio por válidos los resultados del día anterior.

El Sled del armador y timonel Takashi Okura fue proclamado ganador de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Sailing Week, primer título para el equipo estadounidense desde que en 2021 ganó dos eventos en Puerto Portals y Palma, donde logró la corona de campeón del mundo de TP52 y se proclamó ganador de la temporada.

Don Cowie, director de proyecto y trimmer de mayor de Sled, declararía de regreso al Yacht Club Costa Smeralda (YCCS): «Es una victoria muy importante para el equipo. Ha sido una semana dura, pero la hemos disfrutado. Murray (Jones, estratega), Andrea (Visintini, navegante) y Francesco (Bruni, táctico) en la popa, el equipo de trimado, el equipo de tierra,… todos han trabajado duro y hemos tenido una de esas semanas en las que todo ha salido a la perfección. Tuvimos buen ritmo en las popas y nos sentimos muy cómodos. Y el Sr. Okura hace un gran trabajo teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva realmente el barco, y disfruta mucho con mar llana y viento fuerte».

Takashi Okura ganó además el título de mejor armador timonel de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover.

A seis puntos de Sled finalizó en segunda posición el Phoenix de los armadores Hasso y Tina Plattner, timoneado en Cerdeña por Tony Norris. Se trata del mejor resultado para el equipo sudafricano desde que ganó en Puerto Portals el último evento de la temporada 2023. Al igual que entonces, Phoenix contó con el talento de Tom Slingsby como táctico, que se sumó a la disciplina del equipo en Cerdeña junto al estratega Will Ryan y el trimmer de mayor Kyle Langford, llegados directamente de SailGP.

Completó el podio en el YCCS el Alegre del armador y timonel Andy Soriano, que contó entre su tripulación con el cántabro Pablo Arrarte. Se trata del primer podio para el equipo británico desde la tercera posición conseguida en el último evento de 2023, en Puerto Portals.

El mejor equipo de la historia

En la batalla por el título absoluto de las 52 SUPER SERIES 2025, al estadounidense American Magic Quantum Racing le bastó firmar la séptima posición en Porto Cervo para proclamarse campeón absoluto. El actual campeón del mundo de TP52 llegó a la última cita de la temporada con 41 puntos de ventaja al frente de la provisional del circuito frente a Sled después de imponerse en los tres eventos previos. Tras el heróico esfuerzo del equipo de Takashi Okura a lo largo de la semana, esa renta se había reducido a 21 puntos de cara a una jornada final que se presentaba emocionantísima. Pero la ausencia de viento impidió a Sled intentar la gesta y American Magic era confirmado campeón de las 52 SUPER SERIES 2025.

Doug DeVos, armador del equipo estadounidense, recuperó en Cerdeña el timón de su TP52. Pese a firmar el resultado más discreto de la temporada, se mostró entusiasmado con esta merecida victoria absoluta: «Me siento muy agradecido por haber formado parte de esto durante tanto tiempo, agradecido a todos los regatistas, a todos los equipos, a todo lo que ha contribuido a que esta regata sea lo que es, y he tenido la oportunidad de formar parte de ella desde el principio, así que me siento muy afortunado. Ganar es una gran recompensa por todo el esfuerzo que ha realizado todo el equipo. Es imposible no fijarse en la profesionalidad del equipo y en cómo nos recuperamos tras los días difíciles y volvemos a la senda del triunfo».

Este es el séptimo título de campeón de las 52 SUPER SERIES para American Magic Quantum Racing, ganador previamente en 2013, 2014, 2016, 2018, 2022 y 2024. Esta corona rubrica una temporada impecable en la que se proclamó además campeón de la Royal Cup en Baiona y del Mundial de TP52 en Cascais, su tercer triplete tras los conseguidos en 2014 y 2022.

Segundo de la temporada fue Sled, seguido del Paprec de Jean-Luc Petithuguenin, mejor posición final en la trayectoria del equipo francés en las 52 SUPER SERIES desde que debutó en el circuito en 2014. Cuarto finalizó el italiano Alkedo Vitamina, un resultado excepcional para un proyecto que se incorporó a la flota este mismo año. Su propietario, Andrea Lacorte, fue proclamado mejor armador y timonel de las 52 SUPER SERIES 2025.

© Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES 1 /

Una temporada excepcional

La temporada 2025 contó con todos los ingredientes para reafirmar la condición de las 52 SUPER SERIES como mejor circuito de regatas grand prix de monocascos del mundo. El calendario contó con cinco eventos en otras tantas sedes del Mediterráneo y el Atlántico: comenzó en mayo en Saint-Tropez, continuó en junio con la disputa de la Royal Cup en Baiona, en julio con el Rolex TP52 World Championship en Cascais, en agosto en Puerto Portals y en septiembre en Porto Cervo. En total se disputaron 40 de las 50 pruebas programadas. Tanto American Magic como Platoon Aviation consiguieron siete victorias parciales por seis de Sled y Alkedo. El brasileño Crioula fue el único de los 13 equipos de diez nacionalidades participantes que no ganó ninguna prueba, confirmando la competitividad en la flota mas igualada de la historia del circuito. Gladiator (ganador en Saint-Tropez) y Sled (ganador en Cerdeña) fueron los únicos equipos capaces de desafiar la hegemonía de American Magic Quantum Racing, el mejor equipo de la historia de las 52 SUPER SERIES.

Las 52 SUPER SERIES regresan en 2026 con cinco eventos entre mayo y septiembre.

El vídeo de cada prueba disputada en 2025 está disponible para su visualización en el canal Youtube de 52 SUPER SERIEShttps://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación final 52 SUPER SERIES - Porto Cervo - Range Rover 1. Sled, USA, Takashi Okura, 4+2+1+11+2+1+6 = 27

2. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 3+4+8+5+1+4+8 = 33

3. Alegre, GBR, Andy Soriano, 6+3+3+6+3+7+10 = 38

4. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 2+9+4+1+9+5+9 = 39

5. Provezza, TUR, Ergin Imre, 11+5+6+7+6+2+2 = 39

6. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 1+6,5(RDG)+11+8+8+3+3 = 40,5

7. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 10+8+2+4+10+9+4 = 47

8. Alkedo Vitamina, ITA, Andrea Lacorte, 9+7+7+2+5+12+7 = 49

9. Vayu, THA, familia Whitcraft, 8+10+10+9+7+10+1 = 55

10. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 13+1+9+12+11+8+5 = 59

11. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 5+11+13+3+4+13+11 = 60

12. Gladiator, GBR, Tony Langley, 7+6(+3)+5+10+13+6+13 = 63

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 12+12+12+13+12+11+12 = 84

Clasificación final 52 SUPER SERIES 2025 1. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+33+42+38+47 = 178

2. Sled, USA, Takashi Okura, 13+58+51+50+27 = 199

3. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63+43+70+39 = 238,5

4. Alkedo Vitamina, ITA, Andrea Lacorte, 28+49+61+59+49 = 246

5. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44+63+64+40,5 = 247,5

6. Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71+62+66+38 = 267

7. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68+71+54+59 = 273,5

8. Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68+65+61+55 = 276

9. Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64+81+70+39 = 284

10. Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120+63+79+63 = 337

11. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69+60+130+33 = 340

12. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120+120+71+60 = 399

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73+120+104+84 = 429