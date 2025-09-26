Sled defiende su liderato en Porto Cervo y recorta distancias con American Magic en la batalla por las 52 SUPER SERIES 2025

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:41 Compartir

El estadounidense Sled comenzó el día con un 11 por una costosa penalización, pero lo compensó con un segundo y un primero que le permiten conservar el liderato y mantener a cuatro puntos al sudafricano Phoenix, el equipo que firmó la mejor tarjeta del día. Un irregular American Magic ocupa la octava plaza y ha perdido más de la mitad de la ventaja que tenía sobre Sled en la batalla por las 52 SUPER SERIES 2025.

Después de haber tenido que reducir el programa de la segunda jornada de competición por un mistral demasiado fuerte, la flota salía al campo de regatas de Porto Cervo con un menú de tres pruebas y una previsión más benigna. El viento comenzó soplando en el rango de los 20-24 nudos y fue descendiendo su intensidad a medida que pasaban las horas, permitiendo cumplir el programa con tres buenas regatas.

Allez Les Bleus!

El día empezó mal para Gladiator y Phoenix, que cometían fuera de línea en la primera salida y tenían que regresar mientras sus rivales sumaban metros. Crioula y Alkedo acertaron por el lado derecho del campo, liderando en ese orden el primer paso por boya y mantener un duelo que alcanzó su máximo en el último paso por boya, donde Alkedo perdía el control cuando trataba de superar a su rival, lapsus aprovechado por Crioula para escaparse en cabeza. Pero la identidad del ganador se resolvería en una rapidísima empopada final y no tendría sabor brasileño ni italiano: el francés Paprec daba una clase magistral de navegación para llevarse una magnífica victoria por delante de Alkedo y Crioula, en ese orden. Más atrás en la flota, una dolorosa penalización dejaba undécimo a Sled, que perdía su liderato en la provisional en favor de Paprec. Temporalmente.

© Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES © Nico Martínez/52 SUPER SERIES 1 /

El resurgir del Phoenix

La segunda del día volvió a agitar la provisional, demostrando una vez más que en una flota tan igualada no hay apuesta segura. El sudafricano Phoenix ganó el extremo izquierdo de la salida y tuvo carril limpio para escalar hacia la primera baliza, acechado por Sled antes de iniciar una rápida empopada. Una mala arriada de espí en el paso por el ecuador del recorrido mandaba a American Magic a la penúltima posición, sólo por delante de un Gladiator que perdió minutos por problemas técnicos. Phoenix anotaba una rotunda victoria, seguido por Sled y Alegre, mientras por detrás el grueso de la flota llegaba en una emocionantísima melé, con seis barcos cruzando la meta en sólo 14 segundos. Sled recuperaba el liderato provisional y Paprec (décimo en esta prueba) caía a la cuarta posición.

Sled pone orden

La tercera y última salida del día mostró una espectacular coreografía de la flota cruzando la línea en paralelo y al unísono, apuntando sus 13 proas hacia la izquierda del campo. La igualdad entre todos compensó la ligera bajada en la presión del viento, que ya había abandonado los 20s. Sled pareció contar con una marcha extra y asomó la proa en el último tercio del tramo para liderar con contundencia el primer paso por boya, mientras por detrás se luchaba por la segunda plaza. Provezza fue el único que consiguió mantener (aunque a cierta distancia) el excepcional ritmo del barco de Takashi Okura. Sled ya no miraría atrás, firmando su segunda victoria parcial de la semana y compensando en parte el fiasco de la primera prueba del día , lo que le permitía recuperar la cabeza de la provisional. El segundo de Provezza fue el mejor resultado del equipo turco en un campeonato irregular, mientras Platoon Aviation cruzaba la meta tercero.

El doble sueño de Okura

Después de tres jornadas y seis pruebas, Sled regresaba al Yacht Club Costa Smeralda con cuatro puntos de ventaja sobre Phoenix, el mejor barco del día merced a unos parciales de 5+1+4. El equipo sudafricano, que ha reforzado su retaguardia con Tom Slingsby, Will Ryan y Kyle Langford, está demostrando muy buenas maneras en Porto Cervo y aventaja por tres puntos en la provisional a Alegre (6+3+7 hoy). El Sled de Takashi Okura sólo pinchó con en la primera del día, pero por lo demás está realizando un evento extraordinario en el que busca no sólo despedir la temporada con victoria, sino también intentar arrebatarle el título 2025 a American Magic. El equipo liderado por Doug DeVos llegó a Cerdeña con 41 puntos de ventaja al frente de la provisional del circuito pero ha visto cómo esa renta se reducía en tres días hasta los 19 puntos con los que afronta la penúltima jornada del año. A Sled le quedan cuatro asaltos para intentar la gesta, los mismos que a American Magic para impedírselo y alzar la que sería su séptima corona de campeón de 52 SUPER SERIES.

Doug DeVos, armador y timonel de American Magic confesaría de regreso a tierra: «Es impresionante ver lo rápido que se van los puntos. Llegas pensando que todo irá bien, pero tienes que competir cada prueba, es lo que siempre decimos. Hoy tuvimos algunos fallos, no podemos quejarnos; el baco va bien, pero cometimos errores de maniobra que normalmente no cometemos. Y sabes que en esta flota siempre hay quien va a capitalizar tus errores. Pero seguimos aprendiendo. Mañana esperamos condiciones diferentes, así que pensaremos en cómo navegarlas y no en lo que hemos dejado atrás».

La 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover continúa mañana, viernes, con previsión de brisas más ligeras y dos pruebas programadas a partir de las 12:00h. El evento despedirá la temporada el próximo sábado, cuando se conocerá la identidad del campeón de las 52 SUPER SERIES 2025.

La competición de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover se retransmite en directo a través de la web oficial de las 52 SUPER SERIES y en https://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES - Porto Cervo - Range Rover 1. Sled, USA, Takashi Okura, 4+2+1+11+2+1 = 21

2. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 3+4+8+5+1+4 = 25

3. Alegre, GBR, Andy Soriano, 6+3+3+6+3+7 = 28

4. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 2+9+4+1+9+5 = 30

5. Provezza, TUR, Ergin Imre, 11+5+6+7+6+2 = 37

6. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 1+6,5(RDG)+11+8+8+3 = 37,5

7. Alkedo Vitamina, ITA, Andrea Lacorte, 9+7+7+2+5+12 = 42

8. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 10+8+2+4+10+9 = 43

9. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 5+11+13+3+4+13 = 49

10. Gladiator, GBR, Tony Langley, 7+6(+3)+5+10+13+6 = 50

11. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 13+1+9+12+11+8 = 54

12. Vayu, THA, familia Whitcraft, 8+10+10+9+7+10 = 54

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 12+12+12+13+12+11 = 72

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES 2025 1. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+33+42+38+43 = 174

2. Sled, USA, Takashi Okura, 13+58+51+50+21 = 193

3. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63+43+70+30 = 229,5

4. Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 28+49+61+59+42 = 239

5. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44+63+64+37,5 = 244,5

6. Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71+62+66+28 = 257

7. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68+71+54+54 = 268,5

8. Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68+65+61+54 = 275

9. Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64+81+70+37 = 282

10. Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120+63+79+50 = 324

11. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69+60+130+25 = 332

12. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120+120+71+49 = 388

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73+120+104+72 = 417