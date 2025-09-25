Sled brilló en una fulgurante jornada de duro mistral en Porto Cervo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:24 Compartir

El estadounidense Sled fue el mejor en una prueba disputada con vientos por encima de los 25 nudos y consolida su posición al frente de la provisional en esta gran final de las 52 SUPER SERIES 2025.

El Comité de Regata acertó al adelantar la primera prueba del día a las 10:30h. La previsión indicaba que el viento mistral iría aumentando en intensidad a medida que avanzaran las horas, lo que ponía en riesgo la navegabilidad de los TP52. Y se cumplió. Tras completar con éxito una fulgurante primera prueba de las dos programadas para el día, la organización enviaba a la flota de regreso al Yacht Club Costa Smeralda por unas condiciones de «26 nudos mantenidos y rachas por encima de 30, aumentando», según informó desde el barco del Comité la alicantina María Torrijo, Oficial Principal de Regata de 52 SUPER SERIES.

Más de 20 nudos para empezar

Los 13 barcos de diez nacionalidades que compiten esta semana en Porto Cervo abandonaron bien temprano el Yacht Club Costa Smeralda para poner rumbo a un campo de regatas donde la brisa ya soplaba con fuerza. La primera (y a la postre única) salida del día se dio con 22-26 nudos de viento de componente noroeste, un mistral in crescendo que amenazaba con aumentar por encima de lo razonable. La regata fue rápida desde la misma salida. Alegre completó en cabeza el primero de los cuatro tramos del recorrido tras imponerse en un duelo inicial con Sled y Platoon Aviation. A partir de ese momento comenzó una emocionante empopopada en la que el barco del armador y timonel Andy Soriano consiguió mantener su liderato y American Magic Quantum Racing tiró de velocidad para pasar de la quinta a la segunda posición en el siguiente paso por boya. Un problema en la arriada del espí mandó a Platoon Aviation a cola del pelotón mientras sus rivales escapaban por proa. Sled conseguía ponerse en cabeza y demarrar hacia una impecable victoria en una demostración de habilidad de su veterana tripulación, liderada por el armador y timonel Takashi Okura, el táctico Francesco Bruni y el estratega Murray Jones. En la fulgurante empopada final, American Magic consiguió superar a Alegre, que terminó tercero y amenazado por un rapidísimo Paprec en la aproximación final a meta.

Sled, más líder

Tras una fantástica regata que dejó imágenes espectaculares de los TP52 surfeando las olas de Cerdeña a velocidades por encima de los 20 nudos, la flota regresaba a tierra con tres parciales en sus casilleros después de dos días. La merecida victoria permite a Sled consolidar su liderato al frente de la tabla, con siete puntos por los 12 de Alegre y los 15 de Paprec, los equipos que le acompañan en el podio provisional de esta gran final de la temporada. El segundo firmado por American Magic permitió al equipo de Doug DeVos ascender de la undécima a la sexta plaza provisional y mantener a Sled a 28 puntos en la batalla por el título de las 52 SUPER SERIES 2025.

Don Cowie, trimmer de mayor y director de proyecto de Sled, resumía de regreso al Yacht Club Costa Smeralda: «Ha sido un gran día para Sled. Muy divertido, puro Porto Cervo. Llegamos a 21,5 nudos de velocidad en la popa. Pero es muy duro, mucho viento y con muchas rachas, estamos muy contentos con cómo ha ido el barco. Al principio del día quedamos en que debíamos ir con cuidado, ser cautos. Nos recordamos a nosotros mismos que 'para terminar primero, primero tienes que terminar'. Porto Cervo nos ha ido bien en el pasado, pero falta mucho de campeonato».

La 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover continúa mañana, jueves, con hasta tres pruebas programadas a partir de las 12:00h.

La competición de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover se retransmite en directo a través de la web oficial de las 52 SUPER SERIES y en https://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES - Porto Cervo - Range Rover 1. Sled, USA, Takashi Okura, 4+2+1= 7

2. Alegre, GBR, Andy Soriano, 6+3+3= 12

3. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 2+9+4 = 15

4. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 3+4+8= 15

5. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 1+6,5(RDG)+11= 18,5

6. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 10+8+2 = 20

7. Gladiator, GBR, Tony Langley, 7+6(+3)+5 = 21

8. Provezza, TUR, Ergin Imre, 11+5+6= 22

9. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 13+1+9= 23

10. Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 9+7+7 = 23

11. Vayu, THA, familia Whitcraft, 8+10+10= 28

12. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 5+11+13= 29

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 12+12+12= 36