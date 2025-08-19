Puerto Portals entra en modo 52 SUPER SERIES

Martes, 19 de agosto 2025, 11:55 Compartir

La presentación oficial de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week contó con la participación de Corinna Graf, CEO de Puerto Portals; Agustín Zulueta, CEO de 52 SUPER SERIES; Guillermo Parada, táctico de Gladiator; Álvaro Marinho, estratega de Alkedo; Víctor Mariño, burdas de Platoon Aviation; y Víctor Díaz de León, estratega de American Magic Quantum Racing.

Agustín Zulueta destacó que la de las 52 SUPER SERIES «es la flota más internacional de cualquier circuito internacional de vela. Aquí tenemos doce barcos de nueve diferentes nacionalidades, con tripulantes de 23 países».

Los representantes de los equipos destacaron el agradecimiento a Puerto Portals, una sede en la que coinciden sentirse como en casa.

El argentino Guillermo Parada comentó que «siempre es una cita que esperamos con ansia. Este año hemos tenido bastantes cambios, el armador ha decidido timonear, y ha supuesto un desafío extra. Empezamos la temporada ganando el evento de Saint-Tropez, fue una sorpresa, pero el barco anda realmente muy bien». Pese a que Gladiator faltó a la cita de Bayona y ya no compite por el título absoluto, es uno de los candidatos a la victoria en Puerto Portals, donde ya ganó el año pasado.

En representación del equipo nuevo de la temporada, el italiano Alkedo, su estratega Alvaro Marinho destacó que «es un año debut para nosotros, estamos muy contentos por lo que hemos hecho hasta ahora». Alkedo ya ha ganado pruebas en cada uno de los tres eventos disputados. Respecto a competir en Puerto Portals, el portugués reconoció que «nos sentimos muy bien acogidos, hay fantásticas condiciones de navegación y cada día es un verdadero placer a navegar en la isla».

Víctor Mariño, tripulante de Platoon Aviation, habló de lo complicado que es brillar en este circuito: «Estamos en la Fórmula Uno del mar, todos los barcos son buenos, todos van mejorando. La igualdad es enorme, y este año nos está costando volver a nuestro rendimiento. Llevamos muchos años pero en la vela cada día es diferente y cada día aprendes». Platoon Aviation recupera a su armador, Harm Müller-Spreer, en Puerto Portals, «una sede a la que tiene un cariño especial», y refuerza la tripulación con el barcelonés Joan Vila, «uno de los mejores navegantes del mundo».

Víctor Díaz de León explicó la importancia de la figura de Terry Hutchinson como táctico de American Magic Quantum Racing, sólido líder del circuito y recién proclamado campeón del mundo de TP52: «Si es cierto que el año pasado ganamos las series, cometimos muchos errores, y teniendo a Terry a bordo muchas de esas preguntas que teníamos entonces están siendo respondidas».

Diez ediciones consecutivas

La de 2025 es la décima edición de las 52 SUPER SERIES en Puerto Portals, la sede más visitada por el circuito desde que debutó en su calendario en 2015. Corinna Graf explicó que «es un orgullo acoger por décimo año consecutivo a los mejores navegantes del mundo en Puerto Portals, su sede preferida del circuito. Este evento no solo nos sitúa en el mapa deportivo internacional, sino que también refuerza nuestro compromiso con el deporte y las 52 SUPER SERIES».

Zulueta confirmó que el circuito seguirá haciendo historia en Puerto Portals en 2026. «El año que viene volveremos a esta sede en mayo (del 4 al 9). Quiero agradecer a Corinna por todo su apoyo y a todo el equipo de Puerto Portals por el esfuerzo que realizan para organizar esta regata».

Doce españoles, seis mallorquines

La Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week contará con seis mallorquines entre sus más de 160 regatistas participantes. Competirán Joan Fullana y Matthew Barber en el turco Provezza, Jordi Calafat en el alemán Platoon Aviation, Pedro Mas en el hongkonés Alpha+, y Manu Weiller y Elvira Llabrés en el tailandés Vayu. El listado de españoles se completa con la barcelonesa Silvia Mas en Alegre; el santanderino Javier de la Plaza, el vigués Víctor Mariño y el barcelonés Joan Vila en Platoon Aviation; el santanderino Nacho Postigo en Provezza; y el vigués Pablo Torrado en Alkedo.

El programa de competición de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week arranca hoy con la regata de entrenamiento oficial. El evento consta de hasta diez pruebas puntuables desde mañana martes, día 19, hasta el sábado, 23 de agosto.

La competición será retransmitida en directo a través de 52 SUPER SERIES TV LIVE.

Provisional 52 SUPER SERIES 2025 Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 18+23+42 = 93 2 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 13+58+51 = 122 3 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 23,5+ 63+43 = 129,5 4 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 28+49+61 = 138 5 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 36+44+63 = 143 6 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 27+68+65 = 160 7 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 21,5+68+71 = 160,5 8 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 30+71+62 = 163 9 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 30+64+81 = 175 10 (🇿🇦) Phoenix Tina y Hasso Plattner 48+69+60 = 177 11 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 12+120+63 = 195 12 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 48+73+120 = 241 13 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 28+120+120 = 268