Porto Cervo se reserva todo el viento para la gran final de las 52 SUPER SERIES 2025

Los 13 barcos de diez nacionalidades que compiten por la gran final de la temporada 2025 comenzarán la batalla por el título mañana, martes, con previsión de una emocionante semana de viento duro.

El programa de competición de cada evento de las 52 SUPER SERIES comienza con una jornada de entrenamiento oficial, un ensayo general para que equipos y organización puedan comprobar el correcto funcionamiento de todos sus sistemas. No será el caso en la última cita de la temporada 2025: la brisa frente a Porto Cervo resultó insuficiente para permitir que se celebraran hoy las dos regatas de entrenamiento oficiales previstas. Incluso para los equipos que aprovecharon el pasado fin de semana para ponerse a punto, la pérdida de esta oportunidad es una decepción. Esa decepción se convierte en desventaja para aquellos como el sudafricano Phoenix de Tina y Hasso Plattner, cuyos miembros clave de la tripulación, Tom Slingsby, Will Ryan y Kyle Langford, se estrenarán mañana directamente en la primera prueba puntuable tras llegar anoche desde Ginebra.

Centrado en su papel de timonel del equipo australiano en Sail GP, Slingsby declaró a su llegada al Yacht Club Costa Smeralda: «Hubiera sido muy bueno poder hacer una regata de entrenamiento, ya que la última vez que navegué en un barco sin foils fue con Phoenix en 2022. ¡Así que hoy me he sentido un poco como si volviera a ser un principiante! Pero la verdad es que es fantástico estar de vuelta con este equipo y estar aquí. Es un equipo consumado, un gran equipo. Seguro que cometeré errores esta semana, pero todos me apoyan, así que tengo muchas ganas de empezar. Sinceramente, ni siquiera he pensado en los resultados. El equipo es fuerte y no hay razón para que no podamos conseguir un buen resultado. Creo que lo que queremos es disfrutar».

También resultó frustrante perder esta oportunidad de practicar en modo competición para los equipos que han realizado cambios de última hora en sus alineaciones. Es el caso del turco Provezza de Ergin Imre, subcampeón de la temporada 2023, que incorporará como nuevo estratega y burdas al triple medallista olímpico argentino Santi Lange, hasta ahora su entrenador. Lange se alzó con el título del circuito 52 SUPER SERIES en 2019 como táctico del Azzurra y sustituirá a Cole Parada, quien pasará a ocupar el puesto de táctico.

De acuerdo con Parada: «El equipo consideró que necesitábamos un cambio y aquí estamos. Le debemos a Ergin resultados mucho mejores y estamos haciendo este cambio para ver cómo va, cómo se siente. Tiene sentido hacer cambios ahora, antes de la próxima temporada, y si creemos que necesitamos hacer más cambios, los haremos. Vamos a probar esto para ver cómo va».

En opinión de Lange: «Obviamente, no es fácil hacer un cambio como este en plena temporada, pero tenemos que asegurarnos de ser lo más competitivos posible. Es una pena no poder correr hoy, ya que ahora mismo cada minuto cuenta, incluso aprender a hacer las maniobras lleva tiempo».

Buena previsión

Aunque la brisa se mostró insuficiente para la jornada de entrenamiento oficial, la previsión es optimista para el resto del evento. La temporada 2025 se despedirá con una semana de viento sardo.

La alicantina María Torrijo, Oficial Principal de Regatas, explica que habrá que permanecer atentos a lo que depare la meteorología: «Tenemos que prepararnos para ser flexibles y poder regatear cuando las condiciones sean óptimas».

Trece equipos en representación de diez países competirán por la 52 SUPER SERIES-Porto Cervo-Range Rover sobre un programa de hasta diez pruebas puntuables desde el martes, 23 de septiembre, hasta el sábado, día 27. El estadounidense American Magic Quantum Racing contará con su armador Doug DeVos al timón para defender su liderato en la clasificación del circuito, en la que aventaja por 41 puntos al Sled de Takashi Okura. El italiano Alkedo de Andrea Lacorte ocupa el tercer puesto con solo 2,5 puntos de ventaja sobre el francés Paprec de Jean-Luc Petithuguenin.

La competición será retransmitida en directo a través de la web oficial de las 52 SUPER SERIES y en https://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES 2025 1. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+23+42+38 = 131

2. Sled, USA, Takashi Okura, 13+58+51+50 = 172

3. Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 28+49+61+59 = 197

4. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63+43+70 = 199,5

5. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44+63+64 = 207

6. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68+71+54 = 214,5

7. Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68+65+61 = 221

8. Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71+62+66 = 229

9. Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64+81+70 = 245

10. Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120+63+79 = 274

11. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69+60+130 = 307

12. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120+120+71 = 339

13. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73+120+104 = 345