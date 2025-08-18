«Ir al Mundial es un sueño cumplido que veía imposible»

Aitana Ábalos Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La joven regatista del Club Náutico de Hondarribia, June Olazabal, a sus dieciséis años ya ha competido a nivel internacional en más de una ocasión. Hace apenas unas semanas volvía de disputar el campeonato del mundo de Ilca 4 en Los Ángeles.

– ¿Qué supone haber competido en un Mundial?

– Una oportunidad única para medirme y aprender de gente con experiencia en competiciones de alto nivel. Ha supuesto una experiencia clave en mi trayectoria.

– ¿Cómo se sintió cuando supo que se clasificaba?

– Al principio no me lo creía, me costó mentalizarme de que me clasificaba para una competición tan importante. Era un sueño que tenía de pequeña, pero lo veía como algo imposible. Hasta que llegué ahí y empecé a navegar estaba que no me lo creía.

– ¿Fue acompañada al viaje? ¿En quién se apoyó en los momentos difíciles?

– Fui con un entrenador y unas compañeras de mi equipo. Mi familia no vino, pero aún así fueron mi mayor apoyo. Las nueve horas de diferencia horaria complicaban el contacto, pero hacían todo lo posible para que yo sintiera sus ánimos.

– ¿Qué es lo que se lleva de esta experiencia?

– Sin duda lo que me llevo es el aprendizaje. Es un deporte que consiste en ir tú sola en el mar, por lo que tienes que afrontar todo lo que te pase en soledad. Con esfuerzo y sacrificio se puede conseguir lo que cada uno se proponga y hay que tener mucha paciencia para lograr tus sueños.

– ¿Se siente satisfecha con el nivel que mostró?

– Me siento muy contenta con toda la competición en general. No se dieron las condiciones favorables, pero logré cumplir con mi objetivo. De hecho, gané una regata, lo que me generó una alegría máxima que nunca podría haber imaginado. Estoy súper orgullosa de los resultados.

– ¿Cómo lleva la presión ante una competición de este nivel?

– Lo he llevado mucho mejor de lo que pensaba en un principio. Es una competición que requiere mentalizarse muchísimo, conlleva un viaje a muchos kilómetros de casa, navegar en otro ámbito, con gente que no conoces... pero con tiempo y el apoyo de la gente lo he sabido sobrellevar. Lo peor fue estar tan lejos de casa.

– ¿Cuándo y por qué empezó a practicar este deporte?

– Empecé casi por casualidad. Cuando tenía 8 años gané un concurso de dibujo y el premio fue un boleto para navegar durante una semana. La experiencia me marcó. Lo disfruté tanto que decidí apuntarme al club de vela de Hondarribia. Mi madre me animó desde el principio, ella de pequeña también hacía vela y sabía que lo disfrutaría.

– ¿Cómo ha sido la preparación previa al Mundial?

– En cuanto a entrenamientos ha sido mucho más cañero de lo habitual. La exigencia siempre ha sido alta, pero este año con el objetivo marcado del Mundial el nivel a aumentado considerablemente, combinando entrenamiento de gimnasio y en el agua. Además, también he tenido que centrarme en la alimentación y en el descanso, que es tan importante como el entrenar.

– ¿Cómo ha podido compaginar los estudios con los entrenamientos?

– He faltado bastante a las clases por ir a entrenar, pero intentaba llevar al día los estudios. Tener entrenamiento todos los días me ayudaba para organizarme mejor y aprovechar las horas que me quedaban de estudio al máximo.

– ¿Qué es lo que más disfruta de la vela?

– Disfruto mucho tener que llevar el control de todo lo que me ocurra. Vamos solos en el barco y ante cualquier contratiempo somos nosotros los que tenemos que sacarlo adelante. Además, me parece que aporta muchísima madurez y a mí me encanta el mar, por lo que lo disfruto muchísimo.

– ¿Qué le engancha del deporte?

– La adrenalina que me da. Al final no es estar sentada en un barco, va muy rápido, y las condiciones de viento y oleaje influyen en la navegación. Cuando las condiciones son duras, el barco me da mucha adrenalina y eso me encanta. Hay veces en las que se pasa mal por el esfuerzo físico, pero es un deporte que motiva mucho a seguir adelante, ya que siempre cuenta con mucho margen de mejora por muchos años que lleves.