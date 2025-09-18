La gran final de las 52 SUPER SERIES 2025 reunirá a 13 equipos de diez nacionalidades en Porto Cervo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:22 | Actualizado 09:27h. Compartir

La decimocuarta temporada de las 52 SUPER SERIES se resolverá del 22 al 27 de septiembre en aguas de la localidad sarda de Porto Cervo. El quinto y último evento del circuito contará con una parrilla inédita de 13 equipos de diez nacionalidades, la más numerosa del año. Respecto a Puerto Portals, la flota recupera al sudafricano Phoenix de Hasso y Tina Plattner, que llega a Italia con un equipo de popa de lujo liderado por los fenómenos australianos Tom Slingsby, Kyle Langford y Will Ryan.

Rival a batir

Después de imponerse en los tres últimos eventos disputados en Baiona, Cascais y Puerto Portals, American Magic Quantum Racing llega a la última prueba de la temporada como rival a batir y con una considerable ventaja al frente de la general: nada menos que 41 puntos. Semejante renta obliga a sus rivales a recurrir a la épica para evitar que el equipo estadounidense defienda la corona conseguida en 2024 y logre un histórico séptimo título absoluto. En Porto Cervo recupera a su armador Doug DeVos al timón, ausente desde el primer evento del año. James Lyne, entrenador del equipo, destaca: «Siempre es estupendo tener a Doug de vuelta al timón, ya que aporta concentración y liderazgo a nuestro grupo. Este cambio en la tripulación es algo para lo que nos hemos preparado, y con Harry (Melges) y Víctor (Díaz de León) trabajando en la estrategia, Sara (Stone) trabajando en la navegación, todos aportando ideas a Terry (Hutchinson), junto con Doug, que es un patrón muy experimentado, creo que tenemos el potencial de ser una unidad táctica muy fuerte».

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Sled ya ganó en 2019

El Sled de Takashi Okura parece abocado al subcampeonato, pero no se lo pondrá fácil a su compatriota. Porto Cervo parece dárseles bien, como demostraron la última vez que el circuito visitó la Costa Esmeralda, ganando el evento de 2019 tras anotar cinco victorias parciales consecutivas. Calculadora en mano, superar al líder está difícil, pero es matemáticamente posible. El trimmer de mayor y director del proyecto, Don Cowie, cree que tienen las habilidades y el barco para romper la racha ganadora de su archirrival: «El barco es bueno y podemos esperar cualquier cosa en cuanto al viento. American Magic es difícil de vencer, pero queremos terminar la temporada con un buen resultado. Queremos salir y tratar de ganar la regata, como siempre hacemos».

Italia vs. Francia, un gran duelo

Aunque lejos de la batalla por el título, dos equipos presentan un emocionante duelo por la tercera posición: el italiano Alkedo Vitamina y el francés Paprec. Los de Andrea Lacorte han sorprendido a sus rivales demostrando un magnífico rendimiento en el que es su primer año en las 52 SUPER SERIES, mientras el liderado por Jean Luc Petithuguenin a punto estuvo de proclamarse campeón del mundo el pasado julio en Cascais. Sólo 2,5 puntos les separa en la provisional después de cuatro eventos.

Alkedo juega con la vitola de equipo local. Ganar una regata es un objetivo realista (especialmente «en casa»), pero quedar terceros de la general sería un resultado de ensueño para una tripulación que empezó a navegar junta en mayo, en Saint-Tropez. El estadounidense Nevin Snow, ex American Magic, sustituirá al estratega portugués Álvaro Marinho. De acuerdo con Matteo De Luca, proa y director de proyecto de Alkedo: «Ya hemos conseguido más de lo que podríamos haber esperado, por lo que un tercero en la clasificación general sería la mayor satisfacción posible. Hemos sentido mucho apoyo, gente apasionada que nos llama, nos envía mensajes y ve las regatas en directo por streaming. Para nosotros es muy importante y una gran responsabilidad terminar con un resultado del que podamos estar orgullosos, tanto nosotros quienes nos apoyan».

Por su parte, Paprec busca vientos fuertes. Ese ingrediente les fue muy bien en el Rolex TP52 World Championship de Cascais, donde les ganó por la mínima American Magic. Lo destaca su trimmer de mayor, Stephane Névé: «Parece que nos va mejor con brisa, nos sentimos cómodos con el manejo del barco. Navegamos mejor, nos resulta más fácil alcanzar velocidad, mientras que con vientos más flojos quizá no hayamos encontrado el mejor ajuste. Pero el objetivo es subir al podio. Al comienzo de la temporada, el objetivo era quedar entre los cinco primeros, pero después de haber sido terceros durante la mayor parte del año, ese es ahora nuestro objetivo».

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

La incógnita de Platoon Aviation

Tras una temporada irregular, el Platoon Aviation de Harm Müller-Spreer mostró buen rendimiento el mes pasado en Puerto Portals, donde una colisión lastró su casillero. Son quintos de la provisional, pero podrían subir al podio si navegan como ya demostraron, por ejemplo, en la última prueba de 2024 en Valencia, donde alzaron la Royal Cup. Su trimmer Ross Halcrow comenta que vuelven con energía: «Hemos tenido una temporada con muchos altibajos, pero en la segunda mitad de la regata de Portals encontramos nuestro ritmo, navegamos bien, y tenemos que seguir por ese camino. Estamos confiados. Ahora tenemos que ponerlo todo en práctica y rendir como equipo».

Recuperar sensaciones

Ganador de la prueba inaugural de la temporada, al Gladiator de Tony Langley le encantaría cerrar su campaña de 2025 con un buen resultado, sobre todo después del decepcionante undécimo puesto de Puerto Portals. Su táctico, Guillermo Parada, se proclamó campeón de la temporada como timonel de Azzurra en 2019, la última vez que las 52 SUPER SERIES compitieron en Cerdeña. De acuerdo con el as argentino: «No creo que la última regata (Portals) refleje el nivel real del equipo, por lo que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos un equipo mejor de lo que muestran los resultados de la última regata. Tenemos una buena oportunidad de terminar la temporada por todo lo alto y con buenas sensaciones de cara al futuro».

Últimos diez asaltos de 2025

El programa de competición de la 52 SUPER SERIES – Porto Cervo – Range Rover constará de cinco jornadas de competición y diez pruebas puntuables, las últimas de 2025. El lunes, 22 de septiembre, es el día de entrenamiento oficial. Como es habitual en septiembre, cualquier cosa puede suceder en cuanto al viento y el tiempo. Es raro que una regata de principios de otoño se desarrolle sin que sople el fuerte mistral del norte durante unos días, pero también puede haber días de vientos muy flojos. La constante fiable es el hermoso telón de fondo de las zonas de regata. Las imponentes montañas rocosas e islas escarpadas forman uno de los escenarios de regata más bellos del mundo.

La competición será retransmitida en directo a través de la web oficial de las 52 SUPER SERIES y en https://www.youtube.com/user/52SuperSeries

Clasificación provisional 52 SUPER SERIES 2025 1 American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+23+42+38 = 131 2 Sled, USA, Takashi Okura, 13+58+51+50 = 172 3 Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 28+49+61+59 = 197 4 Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63+43+70 = 199,5 5 Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44+63+64 = 207 6 Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68+71+54 = 214,5 7 Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68+65+61 = 221 8 Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71+62+66 = 229 9 Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64+81+70 = 245 10 Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120+63+79 = 274 11 Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69+60+130 = 307 12 Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120+120+71 = 339 13 Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73+120+104 = 345