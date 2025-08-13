Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las embarcaciones aparecen en la bahía de La Concha en la última edición de la regata Plymouth-Donostia celebrada en 1996.
Vela

Donostia recupera la regata a Plymouth

La travesía oceánica que une Inglaterra con San Sebastián volverá a celebrarse en 2026 después de un paréntesis de tres décadas

Aitana Ábalos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:13

Donostia recupera la prestigiosa regata oceánica internacional que une la ciudad inglesa de Plymouth con la capital guipuzcoana. Se disputará el próximo verano, una fecha ... que para nada es casualidad porque coincidirá con el 40 aniversario de la primera edición de una competición que fue popular en los ochenta y noventa y que se celebró por última vez, después de seis ediciones, en 1996. Hasta el año que viene...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  5. 5 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  6. 6 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  7. 7

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  8. 8 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  9. 9

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia recupera la regata a Plymouth

Donostia recupera la regata a Plymouth