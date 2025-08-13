Donostia recupera la regata a Plymouth

Donostia recupera la prestigiosa regata oceánica internacional que une la ciudad inglesa de Plymouth con la capital guipuzcoana. Se disputará el próximo verano, una fecha ... que para nada es casualidad porque coincidirá con el 40 aniversario de la primera edición de una competición que fue popular en los ochenta y noventa y que se celebró por última vez, después de seis ediciones, en 1996. Hasta el año que viene...

Bajo el nombre de Armada Cup-Memorial Vicente Munilla, la séptima edición partirá de Plymouth el 18 de julio de 2026, momento en el que se cumplirán treinta años desde que la bahía de La Concha vio llegar por última vez a los veleros. El objetivo de los organizadores es retomar la tradición y que la regata se celebre cada dos años, alternando la ciudad de salida.

La Armada Cup no busca solo recuperar una competición histórica, sino también conseguir proyectar la ciudad donostiarra como un referente internacional de regatas oceánicas y consolidar así su prestigio náutico. La historia de esta regata tiene sus raíces en el acuerdo firmado en 1984 entre los ayuntamientos de San Sebastián y de Plymouth. De esa relación surgió la idea de unir ambas ciudades con una regata oceánica y dos años después de la firma, en 1986, se celebró la primera edición de esta regata con una participación exitosa de 47 embarcaciones. La relevancia de la prueba no hizo más que crecer, llegando a alcanzar las 64 embarcaciones en 1988. Llegó a consolidarse como una de las pruebas más importantes del Golfo de Bizkaia pero lamentablemente, a causa de problemas económicos y falta de infraestructuras, la última celebración, sin ser conscientes de que pasarían tres décadas hasta su próxima edición, se celebró en 1996.

El regreso de la Plymouth servirá para rendir homenaje a Vicente Munilla 'Totó', navegante donostiarra que participó en dos ediciones de la regata y cuya figura ha sido recordada durante los últimos 25 años mediante el Memorial Vicente Munilla. Su familia ha sido clave en el impulso para recuperar esta regata.

Constará de una travesía de 460 millas náuticas que cruzará el Canal de la Mancha, pasará por la isla francesa de Ouessant –al oeste de Brest– y terminará en aguas guipuzcoanas. Tendrá una duración aproximada de entre cinco y siete días, dependiendo de cómo se den las condiciones marítimas, meteorológicas y del tipo de embarcación. En la cita podrán optar a inscribirse para disputarla monocascos y multicascos de más de diez metros de eslora y estará bajo la normativa internacional IRC –International Rating Certificate–, que exigirá una estricta preparación en materia de seguridad y formación de las tripulaciones. Además, todos los barcos llevarán un sistema de rastreo con el cual se podrá seguir en directo dónde está cada embarcación en cada momento y así incrementar la seguridad de la prueba, que se celebra por el océano.

Las preinscripciones para esta emblemática regata que regresa con fuerza para simbolizar la unión de dos ciudades por medio del océano y para recuperar una de las regatas más importantes del arco Atlántico se abrirán el próximo 1 de octubre.

«Una ciudad abierta al mar»

Esta prueba tiene la oportunidad de retomarse después de treinta años de parón gracias a que cuenta con el apoyo de las administraciones locales. Los principales organizadores son el Real Club Náutico de San Sebastián junto con el Royal Western Yacht Club of England.

Marta Lizarraga, miembro de la junta directiva del RCNSS, destaca la oportunidad única que supone para la ciudad de San Sebastián acoger un evento de esta magnitud. «Con esta nueva edición de la Armada Cup queremos recuperar una regata oceánica internacional única en el litoral Cantábrico que nos permita posicionarnos como una ciudad abierta al mar y a la actividad deportiva».

A estos organizadores se suma la familia Munilla, que impulsa y suma esfuerzos en el relanzamiento de la regata internacional aportando labores diversas en la gestión y se une al proyecto para mantener viva la memoria de Vicente Munilla. Pablo Munilla, hijo del donostiarra que participó en dos ocasiones en la Plymouth, expresa que «nos hace mucha ilusión unir esfuerzos con la Armada Cup, una prueba exigente en la que mi padre tuvo el privilegio de participar en dos ediciones». Además, desveló que será uno más el próximo 18 de julio de 2026. «Para mí es un auténtico honor no solo participar como colaborador de esta importante regata, sino también seguir la saga que mi padre inició patroneando en esta séptima Armada Cup el 'Sagartxo IV'».

Eneko Goia, alcalde de Donostia, considera que «esta regata supone, además de un hito deportivo, una oportunidad para volver a estrechar lazos con Plymouth, con la que existe un hermanamiento», mientras que Chris Arscott, representante del Royal Western Yacht Club of England, manifiesta el orgullo que siente por retomar esta regata que tanto anhela la flota inglesa. «Es un placer poder participar y ser protagonista en esta regata internacional».

Este evento, además de ser una competición deportiva, traerá consigo un programa de actividades sociales y culturales para todos los públicos, tanto en Plymouth como en Donostia, ciudad que estará repleta de actividades que conectarán a la ciudadanía con el mar.