Todo a punto en la bahía de Palma para que comience el espectáculo de las 52 SUPER SERIES

La tradicional regata de entrenamiento oficial ejerció de pistoletazo de salida para el programa deportivo de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week, cuarta de las cinco pruebas que componen la temporada 2025 de las 52 SUPER SERIES. La sede más visitada por el circuito acogió en la mañana del lunes la presentación oficial del evento minutos antes de que la flota pusiera rumbo al área de regatas en el que competirá hasta el próximo sábado. El menú del día constaba de dos ensayos de procedimientos de salida y sendas pruebas de dos tramos. Pese a no ser puntuables, estas regatas son muy valiosas tanto para la organización como para los equipos mientras ultiman detalles antes de pasar a modo regata.

¿Ganar o no ganar?

Cierta superstición indica que imponerse en una regata de entrenamiento puede atraer la mala suerte. Es por ello que algunos tripulantes consideran poco significativo el resultado de estas pruebas que preceden al inicio de la competición. No parece el caso de Gladiator y American Magic Quantum Racing, ganadores de las dos regatas de entrenamiento de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week. Sirva como dato que el equipo británico ganó en estas mismas aguas el evento de 2024 y el estadounidense lidera la provisional del circuito con mano de hierro, estrenando esta semana la corona mundial de TP52 conseguida el pasado julio en Cascais.

Será interesante comprobar si lo ocurrido en el entrenamiento se replica cuando los equipos pasen a modo competición a partir de mañana. En cualquier caso, American Magic Quantum Racing llega a la cuarta cita de la temporada con una sólida ventaja de 29 puntos sobre su compatriota Sled en la lucha por la temporada 2025. El francés Paprec es tercero provisional después de brillar en el Mundial de Cascais y quedarse a las puertas del título, aunque está a 36'5 puntos del líder.

De estreno en casa

La mallorquina Elvira Llabrés debuta esta semana como regatista de las 52 SUPER SERIES. Lo hará como navegante del tailandés Vayu, compartiendo cubierta con el táctico balear Manu Weiller. Ganadora de la America's Cup con el sindicato estadounidense BMW Oracle Racing en 2010, participó en la edición 2024 como ingeniera de datos y rendimiento del británico INEOS Britannia. Pese a que su extenso palmarés incluye haber trabajado con el equipo de tierra del TP52 sueco Rán, hoy se estrenaba en una regata de 52 SUPER SERIES: «Es muy divertido, un barco muy dinámico, más de lo que estoy acostumbrada, y estoy disfrutando la experiencia y aprendiendo un montón. Vayu es como una gran familia y me están acogiendo muy, muy bien. Por ahora la sensación es muy buena». Elvira valora muy positivamente el valor añadido que supone debutar en su Mallorca natal. «Navegar en casa es fantástico; qué mejor sitio para iniciarme en esta clase que aquí. La flota está muy fuerte, son un montón de barcos con mucha gente muy buena y con un nivel muy alto». Entre los más de 160 tripulantes de 23 nacionalidades que compiten esta semana, comparte rol de navegante junto a la estadounidense Sara Stone, de American Magic Quantum Racing: «Estoy encantada de que cada vez haya más chicas en el circuito». Mañana debutará en competición.

Modelo a bordo

La nota social de la jornada la puso la visita de la modelo, actriz y presentadora neozelandesa Rachel Hunter, que navegó a bordo del hongkonés Alpha+ armado por Shawn y Tina Kang. De regreso a tierra, la ex mujer de Rod Stewart se mostró entusiasmada con la experiencia: «Ha sido increíble. Impresionante. Al principio, un poco parados porque no había viento, pero en un instante todo cambió. Estos barcos son increíbles, la intensidad con la que trabajan los tripulantes, y el hecho de confiar en la Madre Naturaleza para poder navegar… Me encantaría volver a repetir».

El programa de competición de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week constará de hasta diez pruebas puntuables hasta el sábado, 23 de agosto. La primera de la semana se disputará a partir de las 13:00h de mañana, martes.

La competición será retransmitida en directo a través de 52 SUPER SERIES TV LIVE.

Provisional 52 SUPER SERIES 2025 Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 18+23+42 = 93 2 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 13+58+51 = 122 3 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 23,5+ 63+43 = 129,5 4 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 28+49+61 = 138 5 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 36+44+63 = 143 6 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 27+68+65 = 160 7 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 21,5+68+71 = 160,5 8 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 30+71+62 = 163 9 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 30+64+81 = 175 10 (🇿🇦) Phoenix Tina y Hasso Plattner 48+69+60 = 177 11 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 12+120+63 = 195 12 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 48+73+120 = 241 13 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 28+120+120 = 268