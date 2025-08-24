American Magic selló en Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week su tercer título consecutivo de la temporada

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:30 Comenta Compartir

La última jornada de competición de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week cumplió los pronósticos. American Magic Quantum Racing salía al agua con una cómoda renta de 18 puntos sobre Sled y Alpha+, obligados a hacerlo perfecto y esperar una debacle del líder que finalmente no sucedería. Dos pruebas finales permitieron completar el programa del cuarto evento de las 52 SUPER SERIES 2025, y los 12 equipos de nueve nacionalidades se despidieron de Mallorca con pleno de diez parciales en sus casilleros, reafirmando la reputación de la bahía de Palma como uno de los campos de regatas más fiables del Mediterráneo.

Victoria insuficiente de Sled

En la primera del día, Sled comenzaba a soñar con lo imposible y lideraba la flota desde la salida mientras su archirrival languidecía en una poco habitual posición a cola del pelotón. El equipo de Takashi Okura realizó una regata magnífica, y lograba la victoria tras imponerse en un igualado pulso con un Platoon Aviation que no dejó de luchar hasta la meta. Tercero, a siete segundos del equipo alemán, fue el tailandés Vayu. La hazaña permitió a Sled arañar puntos al líder, pero resultó insuficiente: La sexta posición de American Magic Quantum Racing proclamaba al equipo de Doug DeVos campeón de Puerto Portals a falta de una prueba.

El mejor del día

En la última prueba de la semana, la salida de Platoon Aviation y Alpha+ por el extremo izquierdo de la línea tuvo su recompensa en el primer paso por boya, donde el equipo hongkonés lideraba al alemán. La empopada permitió a Platoon Aviation colocarse en cabeza, posición que lograría defender hasta anotar su segunda victoria parcial de la semana por delante de Alpha+ y Vayu. El barco de Harm Müller-Spreer, que cuenta a bordo con los españoles Jordi Calafat, Joan Vila, Javier de la Plaza y Víctor Mariño, se confirmaba como el mejor barco del día (1+2) para despedir con buenas sensaciones una semana de sinsabores.

Víctor Mariño, tripulante del equipo alemán, explicaba: «El peor enemigo de estos días hemos sido nosotros mismos. Hemos aprendido entre todos a buscar soluciones, y hemos encontrado un par de puntos que llevamos haciendo mal todo el año; hemos navegado mejor, de manera natural, nos hemos quitado de la cabeza determinados fantasmas y ahora sabemos que podemos hacerlo. Es un punto a favor para afrontar Porto Cervo con más motivación».

Merecido título

American Magic Quantum Racing reafirmó en Puerto Portals su condición de equipo a batir en las 52 SUPER SERIES 2025. Campeón en junio en Bayona (por 11 puntos sobre Platoon Aviation) y en julio en Cascais (donde logró la corona mundial de TP52 por un punto sobre Paprec), el equipo liderado por el timonel Harry Melges IV y el táctico Terry Hutchinson cerró su tarjeta ganadora en Puerto Portals con 12 puntos de ventaja sobre Sled. Después de dos jornadas de programa reducido lideradas por el británico Alegre, el equipo estadounidense se colocaba al frente de la provisional (aunque por la mínima) el tercer día, sellando su candidatura al título en una cuarta jornada en la que ganó dos de las tres pruebas disputadas.

Mención especial merece la tercera posición final de Alpha+, primer podio para el equipo armado por Shawn y Tina Kang, que tras haberse estrenado en el circuito el pasado año parece haber rentabilizado la incorporación del táctico Adrian Stead. A bordo del barco hongkonés navega el proa mallorquín Pedro Mas, único español en el podio de Puerto Portals.

A tiro de piedra

American Magic Quantum Racing, que llegaba a Mallorca al frente de la provisional de las 52 SUPER SERIES 2025 con 29 puntos de ventaja sobre Sled después de tres eventos, ha logrado incrementar la distancia frente a su inmediato perseguidor hasta los 41 puntos. El mejor equipo de la historia de las 52 SUPER SERIES tiene a tiro de piedra el que sería su séptimo título absoluto del circuito.

Víctor Díaz de León se mostraba entusiasmado con la victoria en Puerto Portals: «Estamos muy contentos de ganar el evento y con ganas de seguir mejorando para el próximo. No fue una semana típica de Palma: muchas veces pagaba la izquierda cuando generalmente paga la derecha... Había que tener la mente y los ojos abiertos. Puerto Portals siempre nos acoge con mucho cariño, hay mucho apoyo por parte de la gente, y en lo personal me gusta mucho Mallorca porque es un paraíso para la bici y lo disfruto mucho».

Las 52 SUPER SERIES se trasladan ahora a Cerdeña (Italia), donde disputarán del 22 al 27 de septiembre la gran final de la temporada 2025, la 52 SUPER SERIES Porto Cervo Sailing Week.

Clasificación Final Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 5+3+2+8+1+6+1+1+6+5 = 38 2 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 7+1+10+4+6+3+4+10+1+4 = 50 3 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 3+8+4+3+2+11+12+2+7+2 = 54 4 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 6+10+1+5+11+4+3+7+5+7 = 59 5 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 2+11+8+2+8+8+5+11+3+3 = 61 6 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 10+6+9+13(+3)+7+1+9+3+2+1 = 64 7 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 1+2+6+9+10+2+10+6+12+8 = 66 8 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 4+7+5+7+5+10+2+12+8+10 = 70 9 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 12+5+3+6+9+7+6+5+11+6 = 70 10 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 8+4+7+11+3+5+7+4+10+12 = 71 11 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 9+9+11+1+4(+1)+9+11+9+4+11 = 79 12 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 11+13+12+10+12+12+8+8+9+9 = 104

Provisional 52 SUPER SERIES 2025 Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 18+23+42+38 = 131 2 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 13+58+51+50 = 172 3 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 28+49+61+59 = 197 4 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 23,5+ 63+43+70 = 199,5 5 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 36+44+63+64 = 207 6 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 21,5+68+71+54 = 214,5 7 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 27+68+65+61 = 221 8 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 30+71+62+66 = 229 9 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 30+64+81+70 = 245 10 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 12+120+63+79 = 274 11 (🇿🇦) Phoenix Tina y Hasso Plattner 48+69+60+130 = 307 12 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 28+120+120+71 = 339 13 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 48+73+120+104 = 345