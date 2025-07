American Magic confirmó su octavo Mundial de TP52 en una final de infarto

Lunes, 7 de julio 2025, 10:48 Compartir

La jornada final del Rolex TP52 World Championship Cascais 2025 comenzó con incertidumbre por unas condiciones de extremos en la costa portuguesa. Tras no poco esfuerzo, el Comité de Regatas consiguió establecer el terreno de juego de la gran final en unas condiciones de viento de componente norte en el entorno de los 20 nudos y mucha inestabilidad, tanto en dirección como en intensidad. Después de cuatro intensas jornadas de competición, la emoción se centraba en la distribución del podio final y averiguar qué equipo se llevaría el ansiado título de campeón del mundo de TP52 2025. American Magic Quantum Racing salía al agua con una ventaja de cinco puntos sobre Paprec y nueve sobre Sled, pero con dos pruebas por disputar y tantos puntos en juego, literalmente podía ocurrir cualquier cosa.

Paprec, más cerca

En la batalla por el título, Paprec realizaba una pobre salida en la primera del día que lo mandaba a cola del pelotón mientras su archirrival American Magic Quantum Racing se escapaba por proa. Un campo de regatas lleno de trampas, roles y rachas no dejaría de agitar la clasificación a lo largo de toda la prueba, y sólo Phoenix lograba mantener una sólida ventaja al frente desde apenas la mitad del primer cuarto para volar literalmente hacia su segunda victoria parcial de la semana. Pero el interés por el Mundial de TP52 se encontraba varios barcos por detrás: En el paso por el ecuador del recorrido, Paprec ya había logrado reponerse y superar a su archirrival, que en el último paso por boya estaba cinco posiciones por detrás, y tanto franceses como estadounidenses tiraban de calculadora para saber cuál de los dos terminaría la prueba al frente de la provisional. El último tramo fue un festival de rachas que modificó el orden de las posiciones hasta la misma línea de llegada. Al final, el quinto de Paprec por el octavo de American Magic Quantum Racing mantenía al equipo de Doug DeVos al frente de la tabla, aunque ahora por sólo dos puntos. Todo se iba a decidir en la décima y última batalla del campeonato.

Emoción hasta la meta

La gran final comenzó con una buena salida de Paprec y una conservadora de American Magic Quantum Racing. Para añadir un extra de emoción a la batalla por el título, ambos barcos eligieron extremos opuestos del campo: franceses por la derecha, estadounidenses por la izquierda. Habría que esperar a ver cuál de las dos opciones era la acertada en un campo de minas entre rachas, encalmadas y roles. Phoenix, Platoon Aviation y Provezza se alternarían al frente, mientras por detrás la flota cambiaba posiciones sin parar. Provezza ganaría la prueba a modo de consuelo para cerrar una mala semana, pero el título se jugaba muy por popa: Paprec y American Magic Quantum Racing lideraban la provisional por momentos, y habría que esperar a una última empopada de auténtico infarto para averiguar si el equipo francés lograba su objetivo de poner dos barcos de por medio frente a su rival para hacer historia. Al final no pudo ser, y pese a que Paprec se imponía a su rival en la meta, no bastaba para mejorar la tarjeta final de American Magic Quantum Racing: Los estadounidenses ganaban el Mundial por un punto.

Octavo título mundial

Al imponerse en el Rolex TP52 World Championship World Championship Cascais 2025, American Magic Quantum Racing incrementa su leyenda alzando su octavo título mundial de TP52 y reafirma su condición como mejor proyecto de la historia de las 52 SUPER SERIES. El equipo del armador Doug DeVos, que compitió en Cascais con el timonel Harry Melges IV, el táctico Terry Hutchinson y el estratega Víctor Díaz de León, suma este Mundial a los conseguidos en 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2018 y 2022.

Terry Hutchinson resumió las sensaciones por la victoria con un equipo formado por jóvenes talentos: «Este título mundial es muy especial. Harry y los chicos han hecho un trabajo increíble hoy, un día muy difícil. Les doy a todos una nota alta por su fortaleza mental y su entereza. Paprec ha navegado una gran regata y, especialmente hoy, nos han puesto a prueba y hemos respondido, pero no ha sido fácil. Lograr esta victoria con este grupo y comprender el potencial que tenemos, ha sido muy especial. La conversación de esta mañana fue: 'Estamos compitiendo contra nosotros mismos, hay otros equipos fantásticos, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos cada día. No hay nada mejor que ganar, es una sensación increíble. Y esta ha sido la más difícil por culpa del último día. Aquí realmente no sabías lo que iba a pasar».

Al finalizar segundo, Paprec conseguía su primer podio de 52 SUPER SERIES, todo un hito para un equipo íntegramente francés plagado de regatistas no profesionales.

Loïck Peyron, táctico de Paprec, reconoció el mérito de su equipo: «Estoy contento. Estoy aquí para aprender, y aprendo junto a una muy buena tripulación, un propietario feliz en un barco maravilloso, compitiendo contra un grupo de equipos y barcos maravillosos. Me encanta. Nunca uso la palabra 'arrepentimiento', aunque haya muchas razones para hacerlo. Pero tenemos una tripulación estupenda. Fuimos eficientes, más consistentes. El segundo puesto es una buena posición, y Terry y American Magic… ¡Terry sigue siendo el número uno!».

Tercero, a nueve puntos del campeón y ocho del segundo, terminaría Sled. Tony Norris, del sudafricano Phoenix, ganó el título como mejor armador timonel.

La edición 2025 del Mundial de TP52 se cerró completando su programa de diez pruebas, ganadas por siete equipos diferentes en una nueva muestra del elevadísimo nivel de igualdad entre la flota de las 52 SUPER SERIES.

El Clube Naval de Cascais acogió la entrega de premios final en la que el ganador absoluto recibió el trofeo de campeón del mundo y un Rolex grabado. La relojera suiza es el patrocinador oficial del Mundial de TP52 desde 2017 como parte de una relación con el mundo de la vela que se remonta casi 70 años.

American Magic, más líder

Sumados los puntos de Cascais, American Magic Quantum Racing amplía su ventaja al frente de la provisional de las 52 SUPER SERIES 2025, en la que ahora acumula 93 puntos, por 122 de Sled y 129,5 de Paprec.

Tras la regata de Cascais, el circuito se traslada ahora a la bahía de Palma, donde disputará del 18 al 23 de agosto la cuarta prueba de las 52 SUPER SERIES 2025: la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week.

Clasificación final Rolex TP52 World Championship Cascais 2025 1. American Magic Quantum Racing (USA), Doug DeVos, 3+2+1+3+6 +2+2+8+8+7= 42

2. Paprec (FRA), Jean-Luc Petithuguenin, 4+1+5+2+2+3+5+10+5+6 = 43

3. Sled (USA), Takashi Okura, 1+3+9+8+8+1+3+3+6+9 = 51

4. Phoenix (RSA), Tina y Hasso Plattner, 8+10+2+11+1+9+6+7+1+5 = 60

5. Alkedo Vitamina (ITA), Andrea Lacorte, 10+6+8+1+3+6+9+1+7+10 = 61

6. Alegre (GBR), Andy Soriano, 2+5+11+5+10+5+8+4+4+8 = 62

7. Platoon Aviation (GER), Harm Müller-Spreer, 11+4+6+6+7+11+1+5+9+3 = 63

8. Gladiator (GBR), Tony Langley, 5+11+4+9+4+4+10+2+3+11 = 63

9. Vayu (THA), familia Whitcraft, 9+9+3+4+9+7+4+6+10+4 = 65

10. Alpha+ (HKG), Shawn y Tina Kang, 7+8+7+10+11+8+7+9+2+2 = 71

11. Provezza (TUR), Ergin Imre, 6+7+10+7+5+10+11+11(+2)+11+1 = 81

Provisional 52 SUPER SERIES 2025 1. American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+23+42 = 93

2. Sled, USA, Takashi Okura, 13+58+51 = 122

3. Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63+43 = 129,5

4. Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 28+49+61 = 138

5. Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44+63 = 143

6. Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68+65 = 160

7. Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68+71 = 160,5

8. Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71+62 = 163

9. Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64+81 = 175

10. Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69+60 = 177

11. Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120+63 = 195

12. Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73+120 = 241

13. Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120+120 = 268