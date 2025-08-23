American Magic afronta la final de Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week como líder

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:30 Compartir

La bahía de Palma volvió a cumplir con la flota de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week. Por segunda jornada consecutiva, la flota salía al agua con un ambicioso programa de tres pruebas y disfrutaban de unas buenas condiciones de viento térmico para cumplirlo.

Inyección de confianza

La primera del día comenzaba con un doloroso fuera de línea de Provezza mientras sus rivales se escapaban por proa. El primero en completar el tramo inicial fue Sled, acechado por Alegre, pero era Platoon Aviation el que cruzaba líder el ecuador del recorrido tras una magnífica empopada. El equipo de Harm Müller-Spreer, que cuenta con el estratega mallorquín Jordi Calafat e incorporaba esta semana al navegante catalán Joan Vila, lograba mantener a sus rivales por popa y conseguir una victoria que realmente necesitaban. Platoon Aviation ha pasado por todo tipo de vicisitudes a lo largo de la temporada, incluyendo la pérdida de su botalón y la consiguiente penalización en una colisión con Alegre ayer. Aunque lejos de la cabeza de la provisional de Puerto Portals, el triunfo supone una inyección de confianza para el equipo y les recuerda que siguen siendo uno de los grandes entre la flota.

Vila explicaba de regreso a tierra: «Jordi y Vasco tomaron muy buenas decisiones con la estrategia y lograron situarnos en una buena posición en el primer cruce, y esa fue la clave. La idea es mejorar lo que tenemos; hemos conseguido ver los puntos que afectaban a la velocidad del barco, y el objetivo es seguir intentar mejorando en ese aspecto».

Segundo finalizó Alegre y tercero Sled.

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

El líder, más líder

La segunda del día comenzó con una buena salida de Platoon Aviation, que parecía haber cogido impulso con el triunfo inicial, pero una doble penalización posterior les dejaba fuera de las apuestas. Sled lideraría la mayor parte del tramo hasta que Alkedo y American Magic Quantum Racing le superaban llegando por la izquierda en la aproximación a boya. El equipo italiano no lograba mejorar el rendimiento del estadounidense, que aprovechaba la empopada para ponerse en cabeza y demarrar hasta su segunda victoria parcial de la semana. En la batalla por la segunda posición, Provezza y Alkedo protagonizaron un igualado pulso que se resolvió a pocos metros de la meta a favor del equipo turco.

American Magic, más rápido

La tercera prueba comenzó con fuera de línea para Vayu. Alpha+ rentabilizaría su buena salida por el extremo izquierdo de la línea rodeando la primera baliza del recorrido en segunda posición por detrás de Crioula y acechado por American Magic Quantum Racing. El equipo hongkonés conseguía ponerse al frente en el segundo tramo, pero caía ante la presión del líder del circuito en el siguiente. American Magic Quantum Racing, que se mostró especialmente rápido en el uno contra uno, ya no abandonaría la cabeza hasta lograr su segunda victoria del día. Alpha+ terminaría segundo, seguido de un Platoon Aviation que parece haber recuperado su magia.

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

A por el tercero consecutivo

American Magic Quantum Racing llegaba a la cuarta regata de la temporada como el rival a batir, y su magnífico rendimiento lo reafirma como la bestia negra de las 52 SUPER SERIES 2025. Víctor Díaz de León, estratega del equipo estadounidense, explica el rendimiento de su equipo diciendo que «siempre nos centramos en mejorar trabajando en nuestra química, en nuestra comunicación, en los pequeños detalles, y el equipo está funcionando muy bien».

El equipo armado por Doug DeVos fronta la última jornada con nada menos que 18 puntos de ventaja sobre el empate protagonizado por sus inmediatos perseguidores, Sled y Alpha+. Adrian Stead, el nuevo táctico que está obrando el excepcional rendimiento en Alpha+, reconoce que «nuestro objetivo era llegar al último día con posibilidades de subir al podio, y estamos en una buena posición; mañana saldremos ahí fuera y lucharemos». Don Cowie, director de proyecto de Sled, avisa que «saldremos a intentar ganar cada prueba». Calculadora en mano, el título no está oficialmente resuelto, pero vista la fiabilidad del equipo estadounidense, sus rivales necesitarán una combinación de suerte y épica para intentar arrebatarle el que sería su tercer título consecutivo de la temporada.

La Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week finaliza mañana, sábado, con dos pruebas programadas a partir de las 13:00h.

La competición será retransmitida en directo a través de 52 SUPER SERIES TV LIVE.

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Provisional Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 5+3+2+8+1+6+1+1 = 27 2 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 7+1+10+4+6+3+4+10 = 45 3 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 3+8+4+3+2+11+12+2 = 45 4 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 1+2+6+9+10+2+10+6 = 46 5 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 6+10+1+5+11+4+3+7 = 47 6 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 8+4+7+11+3+5+7+4 = 49 7 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 4+7+5+7+5+10+2+12 = 52 8 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 12+5+3+6+9+7+6+5 = 53 9 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 2+11+8+2+8+8+5+11 = 55 10 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 10+6+9+13(+3)+7+1+9+3 = 61 11 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 9+9+11+1+4(+1)+9+11+9 = 64 12 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 11+13+12+10+12+12+8+8 = 86