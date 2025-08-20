Alegre, primer líder en Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:00 Compartir

La meteorología condicionó la jornada inaugural de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week, cuarta prueba puntuable para la temporada 2025 de las 52 SUPER SERIES. La flota salía al agua con una inusual incertidumbre sobre lo que se encontrarían en la tradicionalmente fiable bahía de Palma, y ni los más avezados meteorólogos se atrevían a aventurar lo que les depararía el día. El menú constaba de dos pruebas a partir de las 13:00h, pero finalmente sólo se pudo dar una salida, y pasadas las 15:30h. La brisa propulsó a los barcos llegando al entorno de los 15 nudos, aunque osciló en presión y dirección a lo largo del recorrido, lo que unido a una ola corta y desordenado, puso a prueba la habilidad de las tripulaciones.

Alegre ocupó la posición más a la izquierda de la línea de salida de la primera prueba de la semana, lo que a la postre marcaría el resultado. «Hicimos una muy buena salida, con velocidad y primeros por el pin», explicaba de regreso a tierra la barcelonesa Silvia Mas, topo del equipo británico. El equipo del armador y timonel Andy Soriano, que navegaba por primera vez con el táctico británico Paul Goodison, campeón olímpico en 2008, demostró una muy buena velocidad y ya no miró atrás hasta lograr su primera victoria parcial desde Bayona, en junio. De acuerdo con Mas, «fue un muy buen trabajo del equipo, sobre todo en la gestión de modos: primero un modo rápido para conseguir cubrir a la flota porque ya estábamos todos amurados a babor, y luego modo normal y hacia la boya. El barco corría muy bien, pero creo que hoy la clave fue la elección de modos».

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Segundo en la meta, a 33 segundos del ganador, sería el tailandés Vayu. A bordo del barco de la familia Windcraft se estrenaba hoy la navegante mallorquina Elvira Llabrés. «Llevo tres días navegando en un TP52 en modo regata, y la verdad es que lo que hemos hecho hoy ha sido muy similar a lo que ya habíamos entrenado», explicaría de regreso a Puerto Portals. «El parte indicaba que podíamos ver cualquier cosa entre tres y 30 nudos de viento, y finalmente nos encontramos una cosa intermedia». Llabrés comparte cubierta con el táctico mallorquín Manu Weiller: «Compartir tripulación con Manu (Weiller) es genial. Es muy tranquilo, ya había navegado con él antes en otras clases y la comunicación es muy fácil porque nos conocemos. La única diferencia es que ahora nos comunicamos en inglés».

Weiller destacó el trabajo de la nueva navegante del equipo: «Creo que elegimos bien las velas, hemos hecho una salida muy buena y un layline muy bueno de Elvira, que nos ha llevado a la boya segundos y a partir de ahí conseguimos mantener la distancia respecto al tercero. El día ha estado complicado, con un viento que subía y bajaba mucho, una ola muy difícil de llevar el barco y unos roles muy grandes, todos los factores. He visto muy rápido a Alegre; creo que se les han ido las dudas sobre si el barco corre».

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Tercero, a casi un minuto de Alegre, fue el hongkonés Alpha+, que ha reforzado su tripulación con el veterano táctico británico Adrian Stead.

El viento ya no colaboraría más, y la flota regresaba a la marina de Puerto Portals con un único resultado en sus casilleros.

La Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week continúa mañana a partir de las 12:00h. El Comité de Regata dirigido por la alicantina María Torrijo ha indicado su intención de celebrar tres pruebas.

La competición será retransmitida en directo a través de 52 SUPER SERIES TV LIVE.

Provisional Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 1 2 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 2 3 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 3 4 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 4 5 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 5 6 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 6 7 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 7 8 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 8 9 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 9 10 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 10 11 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 11 12 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 12