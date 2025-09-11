El WTA 125 de San Sebastián alcanza los octavos con las favoritas en liza

La lluvia está condicionando el programa previsto de partidos del Open Internacional de San Sebastián, la cita del WTA 125 que se juega hasta ... el domingo en el Tenis de Ondarreta. Solo se pudieron jugar este miércoles dos partidos completos –las victorias en dieciseisavos de final de Romero Gormaz a Esquiva Banuls por 6-2 y 6-0 y de Fita Boluda a Martínez Cirez por 3-6, 6-2 y 7-6 (7-1)– y otros dos correspondientes a la ronda de octavos se quedaron a medias –el duelo entre Bolsova y Rus cuando estaban empatadas a un set con ventaja de 2-4 para la neerlandesa en el tercero y el que acababan de empezar Korpartsch y Sherif con ventaja de dos juegos a uno–.

Significa eso que seis partidos de octavos se quedaron sin jugar: Todoni-Radivojevic, Selekhmateva-Mintegi, Grabher-Branstine, Burillo Escorihuela-Semenistaja, Romero Gormaz-Fita Boluda y Koevermans-Bejlek.

La previsión es que la meteorología mejore en los próximos dóas. Será entonces cuando se jueguen estos partidos y es probable que incluso alguna jugadora tenga que doblar en el mismo día para poder jugarse el cuadro completo antes del domingo cuando están previstas las finales.

La lluvia y el viento que marcó la jornada de este miércoles por la tarde impidió que Ane Mintegi jugara su segundo partido del torneo tras su brillante estreno el martes ante Diechmann por 6-3 y 6-2 en 70 minutos. Se le espera este jueves.

Sí asomó la número 99 del ránking mundial y cabeza de serie número uno del torneo, la egipcia Mayar Sherif, quien el martes se deshizo de forma clara por 6-1 y 6-1 de Nahia Berecoechea, la francesa con orígenes donostiarras que se entrena en Barcelona.

Sherif tiene una bonita historia detrás porque es la primera egipcia que gana torneos de tenis y es entrenada por el ilicitano Justo González. Pero es que lo curioso es que decidió interrumpir su incipiente carrera cuando se entrenaba en la academia de Juan Carlos Ferrero para trasladarse a Estados Unidos a estudiar la carrera de Medicina. Pocos le creyeron cuando dijo que volvería a jugar a tenis cuando acabara sus estudios pero ella cumplió. En 2019 se puso manos a la obra y ha escalado hasta el puesto 44 del ránking. En estos últimos meses ha ganado torneos WTA 250 y 125.

El torneo programa para este jueves (18.45 horas) una charla con seis mujeres influyentes: Anabel Medina, Isabel Busto, Nerea Ibáñez, Idoia Azaldegui, Nuria Vegas y Marta Ormazabal.