Vista general de la pista central de Ondarreta.

El WTA 125 de San Sebastián alcanza los octavos con las favoritas en liza

La lluvia condicionó el programa de este miércoles pero la previsión es que este jueves el torneo en Ondarreta coja carrerilla

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La lluvia está condicionando el programa previsto de partidos del Open Internacional de San Sebastián, la cita del WTA 125 que se juega hasta ... el domingo en el Tenis de Ondarreta. Solo se pudieron jugar este miércoles dos partidos completos –las victorias en dieciseisavos de final de Romero Gormaz a Esquiva Banuls por 6-2 y 6-0 y de Fita Boluda a Martínez Cirez por 3-6, 6-2 y 7-6 (7-1)– y otros dos correspondientes a la ronda de octavos se quedaron a medias –el duelo entre Bolsova y Rus cuando estaban empatadas a un set con ventaja de 2-4 para la neerlandesa en el tercero y el que acababan de empezar Korpartsch y Sherif con ventaja de dos juegos a uno–.

