El WTA 125 conoce hoy a su campeona

El WTA 125 de San Sebastián conocerá hoy a partir de las 12.00 horas a su ganadora en la final individual que disputarán ... la neerlandesa Anouk Koevermans (cabeza de serie número quince del torneo y 201 en el ránking mundial) y la rusa Oksana Selekhmeteva (cabeza de serie número doce y 149 del mundo) en la pista central del Tenis de Ondarreta.

Koevermans llega a este último partido después de ganar ayer a la letona Darja Semenistaja por 5-7 y 6-7 (5-7) en dos horas y seis minutos, mientras que Selekhmeteva se deshizo de la alemana Korpatsch por 6-2 y 6-1 en una hora y dieciséis minutos.

La primera semifinal se le pudo complicar a Koevermans mediado el segundo set cuando estaba en disposición de cerrar el partido y Semenistaja le rompió el saque para igualar a cinco juegos, pero la neerlandesa supo reponerse para ganar en el tie break.

La segunda semifinal no tuvo color. Selekhmeteva confirmó su potencial para ganar fácil a Korpatch, con un acierto del 85% en el primer servicio, ganando el 71% de los puntos. Es la favorita.

La final de hoy mide a una diestra (Koevermans) con una zurda (Selekhmeteva). Ambas son tenistas de presente pero con pinta de que más pronto que tarde entrarán con asiduidad a los cuadros de los grandes torneos.

Selekhmeteva –habla castellano perfectamente– llega a este último duelo despues de perder un único set en los cuatro partidos que ha jugado. Fue en el primer choque ante Tara Wuerth a la que terminó superando por 6-4, 5-7 y 6-2. Luego ganó a Ane Mintegi (6-3 y 6-2), a Radivojevic (6-3 y 6-4) y ayer a Korpatsch.

A Koevermans, de 21 años, se le resiste ganar finales. Este año ha perdido en el partido definitivo en Koksijdeb (Bélgica), en un W50, y en Palermo, en un WTA 125. Hija de un tenista profesional, se presenta en la final de Ondarreta con dos sets perdidos después de cuatro partidos en los que ha ganado a Tina Smith (6-3, 3-6 y 6-3), Bejlek (6-2 y 6-1) y Fita Boluda (7-5 y 6-3). Esta temporada se ha quedado en las rondas previas de Wimbledon, Roland Garros y recientemente en el US Open.

España-Dinamarca, desde hoy

Por otra parte, las bajas de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers han dejado tocado, pero lejos de hundida, a una España que comienza hoy la eliminatoria de Copa Davis contra la Dinamarca de Holger Rune.

David Ferrer ha confiado en Jaume Munar, Pedro Martínez, Roberto Carballés y Pablo Carreño contra unos daneses que cuenta con Holger Rune como mejor espada. El ganador del cruce se clasificará a las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia (Italia), del 18 al 23 de noviembre. Cuando se decidió el cruce, España era favorita ante Dinamarca, que solo tiene a Rune entre los 100 mejores del mundo, pero la baja de Alcaraz y Davidovich ha nivelado el escenario. «Son bajas importantes, pero es algo que tenemos que aceptar», aseguró Ferrer.

La eliminatoria la abrirán Pablo Carreño y Holger Rune, a las 12.30 horas, seguidos por Jaume Munar y Elmer Moeller. El dobles comenzará mañana (11.30) y enfrentará a Munar y Martínez contra Holmgre e Ingildsen, seguido de los dos individuales en casa de que fueran necesarios: Munar-Rune y Carreño-Moeller.