Un Alexander Zverev roto reabre el debate de la salud mental: «Me siento muy solo en la vida, quiero salir de este agujero»

La dureza del deporte de élite y su estrecha relación con la salud mental vuelven a ser noticia tras la confesión del tenista Alexander Zverev de que se encuentra «en un agujero mental». El número tres del Mundo no tuvo impedimentos en explicar en una comparecencia ante los medios después de perder el partido de primera ronda de Wimbledon ante el francés Arthur Rinderknech, que sufre un bloqueo total anímico que debe ser atendido por profesionales. «Me siento muy solo en la vida en este momento», declaró de forma contundente el alemán.

Zverev fue oro olímpico en Tokio y en los últimos años siempre ha estado a un paso de ser el mejor tenista del mundo. Ha llegado a ser número dos, aunque ahora se encuentra en el ránking tras Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. De hecho, en el periodo de inactividad de Sinner por su sanción por dopaje, Zverev aspiraba a encabezar el ránking, pero una serie de renuncias a torneos tras el primer trimestre del año le dejó sin opciones. El alemán ha confesado que todo comenzó a derrumbarse tras el pasado Open de Australia, donde cayó derrotado por Sinner en la final.

«Diría que lo que me pasa es más bien mental. Es curioso, a veces me siento muy solo ahí fuera. Sufro mentalmente. Lo llevo diciendo desde después del Abierto de Australia. No sé lo que es. Estoy intentando encontrar formas de solucionarlo, intentando encontrar maneras de salir de este agujero. Pero sigo volviendo a caer en él. En general, me siento bastante solo en la vida ahora mismo, lo cual no es muy agradable», expresó el alemán tras su derrota en Wimbledon ante el número 72 del mundo, en un torneo en el que solo se había despedido en primera ronda una única vez.

«Vacío» fuera de pista

El alemán describió su situación como compleja fuera de la cancha, al margen de lo que suceda durante los partidos. «No es una sensación en pista, es simplemente una sensación de la vida en general. Como dije, nunca me había sentido así Me cuesta encontrar alegría fuera de la pista ahora mismo», señaló.

«He pasado por muchas dificultades en la vida. Nunca me había sentido tan vacío. Simplemente me falta alegría. No se trata necesariamente del tenis. Incluso cuando gano como en Stuttgart o Halle, no tengo la sensación que antes me producía de felicidad o de motivación para seguir adelante. Simplemente no la tengo ahora mismo, y, repito, es la primera vez en mi vida que la siento», apostilló.

Cabe recordar que al margen de su trayectoria profesional, Alexander Zverev tuvo que afrontar en 2024 un juicio tras ser denunciado por maltrato físico y psicológico por una expareja. El proceso fue archivado aunque medios alemanes apuntaron a que el jugador llegó a un acuerdo económico con la familia de la chica.