Rune, baja de larga duración tras confirmarse la rotura del tendón de Aquiles

Holger Rune ha confirmado la noticia que nadie del circuito ATP quería escuchar. El tenista danés, de 22 años, anunció a través de sus redes ... sociales que sufre una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que le obligará a operarse la próxima semana y a afrontar una larga rahabilitación. Se trata de la peor consecuencia posible de la dolencia que le obligó a retirarse en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, cuando dominaba el marcador frente a Ugo Humbert por 6-4 y 2-2.

«Pasará un tiempo antes de que pueda volver a pisar la cancha. Es duro. Disfruté muchísimo en Estocolmo y es insoportable pensar que no sentiré esta energía por un tiempo», expresó Rune en su comunicado. Poco después, confirmó el diagnóstico médico: «Tengo el tendón de Aquiles completamente roto en la parte proximal. Necesito una operación la semana que viene y, a partir de ahora, rehabilitación. Gracias por todo su apoyo ahora y siempre. Sin ustedes, nada sería igual».

Las primeras estimaciones hablan de un período de baja de entre cinco y siete meses. De cumplirse los plazos más pesimistas, el regreso de Rune no se produciría hasta después del próximo Roland Garros. Esta ausencia prolongada también tendrá consecuencias sobre su clasificación: podría perder hasta 1.730 puntos, lo que le desplazaría prácticamente fuera del top 40 del ranking mundial.

La lesión recuerda a la que sufrió Alexander Zverev en Roland Garros en 2022, cuando se rompió varios ligamentos del tobillo durante las semifinales contra Rafa Nadal. El alemán estuvo fuera de las pistas hasta comienzos de 2023, tras pasar por una cirugía y un exigente proceso de recuperación.

Para Rune, actual número 11 del ranking ATP y considerado una de las grandes promesas de tenias mundial, comienza ahora su desafio más complejo. No solo deberá recuperarse fisicamente, sino también mantener la confianza y nivel competitivo que requiere este circuito para poder mantenerse entre los mejores del mundo. Su ausencia deja un vacío en la lucha por las ATP Finals de Turín, lo que abriría las puertas para otros tenias con un ranking más bajo que ya descartaban la posibilidad de jugar en tierras italianas.