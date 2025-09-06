Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jannik Sinner celebra su victoria. Reuters

Sinner tampoco falla a la cita final

Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  9. 9 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa
  10. 10 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sinner tampoco falla a la cita final

Sinner tampoco falla a la cita final