Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo

El italiano logra su billete a cuartos del US Open tras arrollar a Alexander Bublik (6-1, 6-1 y 6-1) en apenas 81 minutos

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:38

Jannik Sinner ofreció anoche su mejor imagen en lo que va del US Open. Su actuación contra Alexander Bublik, número 24 del mundo, fue impresionante: ... 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 81 minutos. Los cuartos de final del torneo neoyorquino ya están definidos: Sinner se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime se enfrentará a Alex de Miñaur y, por la otra parte del cuadro, Djokovic se las verá con Fritz y el español Alcaraz jugará esta tarde contra Lehecka.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  8. 8 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  9. 9

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  10. 10 El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo

Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo