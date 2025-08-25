Djokovic sufre ante un joven de 19 años

«Hay momentos en que desearía ser más joven». Fue uno de los mensajes más emocionantes que dejó Novak Djokovic tras su estreno con victoria ... en el Open de Estados Unidos frente al joven estadounidense Learner Tien en un partido que tuvo en la segunda manga sus momentos más emocionantes. Venció Djokovic por 6-1, 7-6 (3) y 6-2, en 2h17.

Sobre el papel era un debut fácil para el serbio, cuatro veces campeón del Open de Estados Unidos y el jugador que más títulos de Grand Slam ha ganado en la historia del tenis (24). Su rival, de 19 años supera en 8 años a su hijo mayor. Y sí, el comienzo divisó que aquello iba a durar poco. En apenas 21 minutos, el serbio endosó un 6-1 a Tien, entrenado por el extenista Michael Chang. Pero el segundo set resultó sorprendente.

No esperaba Djokovic que fuera mucho más complicado y que su duración fuera como si hubiese jugado tres sets. Los 82 minutos de juego fueron sufridos para el actual séptimo del mundo y tercer favorito en el escenario de Flushing Meadow, en Nueva York. Ahí, en esa manga, fue donde pensó que quería ser más joven. Había sufrido demasiado.

«Lo que me ha demostrado este set es que tengo tiempo y espacio para mejorar», dijo al final. Había estado como relajado y hasta distraído. Pero mantuvo los nervios y superó el trance. Después, el tercero fue más manejable. Djokovic se fue a la red y destacó sus 28 aciertos en 34 subidas. Tien no aguantó. El 6-2 final marcó una victoria merecida para el hombre que está disputando su 81 Grand Slam.

En el duelo español, el de los Pablos, Carreño y Llamas, el triunfo fue para el primero, el más veterano, que ganó por 7-6 (7), 6-4 y 6-2.