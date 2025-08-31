Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arthur Rinderknech

0 5

Carlos Alcaraz

15 4
Octavos

Directo | Rinderknech - Alcaraz

Icono

Arthur Rinderknech suma su quinto juego en este primer set y se sitúa a las puertas de poder adjudicarse la primera manga del partido.

Icono5 - 4

[ SET 1 ]

Ace de Arthur Rinderknech con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono40 - 30

Saque liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 30

Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 0

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

Juego en blanco ahora para Alcaraz !!! Se ha sacado de la manga un gran turno de saque, importante de cara a reforzar la confianza ahora que llegamos a los momentos decisivos de este primer parcial.

Icono4 - 4

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 40

El revés de Arthur Rinderknech se va fuera

Icono0 - 30

Arthur Rinderknech estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

Arthur Rinderknech estrella su golpe de revés en la red

Icono

No cede Arthur Rinderknech con su saque y lo cierto es que ambos jugadores están mostrándose fuertes en esta faceta hasta el punto de que ninguno de los dos se ha podido acercar a la opción de break.

Icono4 - 3

[ SET 1 ]

Gran volea desde media pista de Arthur Rinderknech que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono40 - 15

Segundo servicio liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 15

Arthur Rinderknech con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 15

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono0 - 15

El passing shot de Arthur Rinderknech se estrella en la red

Icono

Está teniendo Alcaraz que agarrar fuerte el volante en algunos momentos del partido porque Arthur Rinderknech le está poniendo las cosas muy complicadas

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Arthur Rinderknech se va fuera

Icono30 - 40

Arthur Rinderknech no consigue superar la red con su volea

Icono30 - 30

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 15

El revés de Arthur Rinderknech se va fuera

Icono30 - 0

Gran resto de derecha de Arthur Rinderknech que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono15 - 0

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono

Muy firme de momento Arthur Rinderknech con su saque y apenas está consiguiendo Alcaraz encontrar resquicios desde la zona de resto.

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

Saque liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 15

Saque liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 15

Ace de Arthur Rinderknech con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono15 - 15

Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea

Icono0 - 15

Arthur Rinderknech estrella su golpe de revés en la red

Icono

Vaya puntazo de Alcaraz !!! Tremendo. Golpeando de revés de espaldas cuando estaba ya superado. Ha levantado al público que abarrota el estadio.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Arthur Rinderknech no consigue superar la red con su volea

Icono0 - 40

Saque liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Arthur Rinderknech

Icono0 - 15

El revés de Arthur Rinderknech se va fuera

Icono

Primer momento delicado para Arthur Rinderknech después de que Alcaraz se situara con un amenazador deuce. No obstante, el francés lo ha resuelto con dos grandísimos servicios que no ha podido devolver el español.

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

Saque liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

IconoAD - 40

Saque liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

Arthur Rinderknech falla su segundo servicio, doble falta

Icono40 - 30

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Arthur Rinderknech y gana el tanto

Icono40 - 15

Saque liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono15 - 15

Arthur Rinderknech estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Ace de Arthur Rinderknech con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono

También bastante solvente Carlitos Alcaraz en su primer turno de servicio en este partido.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

El revés de Arthur Rinderknech se va fuera

Icono15 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Arthur Rinderknech y consigue el punto

Icono15 - 30

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 15

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono0 - 15

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Arthur Rinderknech se lleva el primer juego del partido en blanco. Sin problemas el tenista galo con su turno de saque.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 0

Segundo servicio liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 0

Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea

Icono

Los dos jugadores ya se encuentran peloteando en la imponente Arthur Ashe, la pista central del complejo Flushing Meadows. En breves instantes comienza el partido !!!

Icono

Y este es el segundo partido entre ambos jugadores en el US Open. La primera vez fue en 2021, con un trabajado triunfo de Alcaraz en cuatro sets (7-6, 4-6, 6-1 y 6-4)

Icono

Este será el cuarto duelo oficial entre ambos jugadores en el circuito, con pleno de victorias hasta el momento para el tenista español, la última este año, en el comentado encuentro de cuartos de final en el torneo londinense de Queen´s.

Icono

Arthur Rinderknech ocupa en estos momentos el 82º puesto del ranking ATP. El tenista de Gassin no ha conseguido levantar ningún título a lo largo de su trayectoria y esta temporada logró su mejor resultado al alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Kitzbuhel y los cuartos de final en Queen´s, siendo eliminado precisamente a manos de Carlos Alcaraz.

Icono

DATO. Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.

Icono

El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.

Icono

El principal objetivo de Alcaraz es tratar de mantener el nivel a cierre de año tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023

Icono

El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.

Icono

Carlitos Alcaraz tratará de conseguir este año la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.

Icono

El tenista español busca su pase a los cuartos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.

Icono

Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el francés Arthur Rinderknech. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  6. 6

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  7. 7

    Es obligatorio espabilar pronto
  8. 8

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  9. 9 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  10. 10

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Directo | Rinderknech - Alcaraz

Directo | Rinderknech - Alcaraz