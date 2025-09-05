Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final
40 - AD
Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto
AD - 40
Saque plano, en su segundo servicio de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
30 - 40
Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red
30 - 30
Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 30
La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red
15 - 15
Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡En breve arranca este gran partido! ¡No se lo pierdan!
Recordemos que Alcaraz se ha plantado en semifinales sin perder un solo set, algo impropio en un estilo tan peculiar como el del murciano, que siempre suele sestear en sus partidos.
No obstante, en la retina siguen los dos triunfos de Alcaraz en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Está claro que nos espera un duelo apasionante.
El balance entre ambos es de 3-5 para el serbio, que siempre ha ganado en pista dura a Carlitos, ambas en 2023: Cincinatti y las ATP Finals. Asimismo, Nole ha ganado en los dos últimos enfrentamientos directos: la final olímpica de París y los cuartos de final del Open de Australia.
¡Buenas noches! Sean bienvenidos a esta gran semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un partido de la máxima para decidir al prime finalista del último Grand Slam de la temporada.
-
