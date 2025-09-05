Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Novak Djokovic

0 0

Carlos Alcaraz

0 1
Semifinales

Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final

Icono40 - AD

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

IconoAD - 40

Saque plano, en su segundo servicio de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 40

Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea

Icono30 - 40

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 30

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 30

La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red

Icono15 - 15

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

¡En breve arranca este gran partido! ¡No se lo pierdan!

Icono

Recordemos que Alcaraz se ha plantado en semifinales sin perder un solo set, algo impropio en un estilo tan peculiar como el del murciano, que siempre suele sestear en sus partidos.

Icono

No obstante, en la retina siguen los dos triunfos de Alcaraz en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Está claro que nos espera un duelo apasionante.

Icono

El balance entre ambos es de 3-5 para el serbio, que siempre ha ganado en pista dura a Carlitos, ambas en 2023: Cincinatti y las ATP Finals. Asimismo, Nole ha ganado en los dos últimos enfrentamientos directos: la final olímpica de París y los cuartos de final del Open de Australia.

Icono

¡Buenas noches! Sean bienvenidos a esta gran semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un partido de la máxima para decidir al prime finalista del último Grand Slam de la temporada.

