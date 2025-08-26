Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Debut impecable del 'soldado' Alcaraz en Nueva York

El tenista murciano, que sorprendió con su nuevo look, venció con autoridad a Reilly Opelka en el primer partido del Open de Estados Unidos

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:19

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, acabó de forma rápida con todas las cábalas que anunciaban un mayor peligro por parte de su primer rival ... en el Open de Estados Unidos, Reilly Opelka. Impecable estuvo el español en el primer set y brillante en un encuentro en el que sorprendió con su nuevo look: un rapado al cero que acaparó muchas miradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  6. 6 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  7. 7 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  8. 8 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  9. 9

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Debut impecable del 'soldado' Alcaraz en Nueva York

Debut impecable del &#039;soldado&#039; Alcaraz en Nueva York