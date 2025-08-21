Alcaraz comenzará el US Open contra Opelka

Enric Gardiner Madrid Jueves, 21 de agosto 2025, 18:40 | Actualizado 18:49h. Comenta Compartir

Terrible sorteo en primera ronda del US Open para Carlos Alcaraz, que se tendrá que medir a Reilly Opelka, uno de los mejores sacadores del circuito, en su debut en el torneo.

El campeón de 2022 tiene un hipotético camino en el que, además de Opelka, aparece Juncheng Shang o Mattia Bellucci en segunda ronda; Luciano Darderi, en tercera; Alejandro Davidovich o Daniil Medvedev, en octavos de final; Ben Shelton o Casper Ruud, en cuartos de final; y Novak Djokovic o Taylor Fritz, en semifinales.

Al ser el número dos del mundo, Alcaraz ya sabía que evitaría a Jannik Sinner hasta la final, pero, tras el sorteo celebrado este jueves en Nueva York, también ha conocido que no se enfrentará hasta el último partido del torneo a tenistas como Alexander Zverev, Álex de Miñaur, Andrey Rublev y Lorenzo Musetti.

Alcaraz ha tenido mala suerte en la primera ronda, pero si consigue derrotar a Opelka, un gigante de 2,11 metros, pero que en los últimos tiempos se ha visto lastrado por las lesiones, tendrá un camino más o menos apacible hasta semifinales. Ni Shang, la joven promesa china, muy delicado en el tema físico, ni Darderi en tercera ronda, ni el venido a menos Medvedev -que ya derrotó a Alcaraz en esta pista en semifinales de 2023-, deberían ser obstáculos que preocuparan en exceso a un tenista que además viene aquí como campeón de Cincinnati.

El español optó por saltarse el Masters 1.000 de Canadá tras el ajetreado verano en el que ganó Roland Garros y Queen's y perdió en la final de Wimbledon, y consiguió su sexto título del año en Cincinnati, al imponerse a un vírico Sinner en la final.

En Flushing Meadows, Alcaraz depende de sí mismo para ser número uno del mundo, ya que solo defiende 50 puntos de la segunda ronda del año pasado, cuando perdió ante Botic Van de Zandschulp, mientras que Sinner tiene que poner en juego los 2.000 como vigente campeón. La distancia entre ambos es de 1.890 unidades, por lo que si Alcaraz levanta su segundo US Open el 7 de septiembre, volverá al número uno del mundo más de dos años después y lo tendrá todo de cara para finalizar 2025 como el mejor.

El camino de Sinner

Sinner, vigente campeón, se ha recuperado ya del virus que contrajo en Cincinnati y que le obligó a retirarse tras apenas 23 minutos de final, y se enfrentará en primera ronda a Vit Kopriva, número 87 del ranking. En el camino del italiano asoma un peligroso Alexei Popyrin -campeón en Canadá el año pasado- en segunda ronda; Denis Shapovalov, en tercera; Alexander Bublik o Tommy Paul, en octavos; Jack Draper o Musetti, en cuartos; y De Miñaur o Zverev, en semifinales. Es un cuadro complicado, pero Sinner no pierde en pista dura con alguien que no sea Alcaraz desde Canadá 2024 (Rublev) y desde entonces ha ganado 42 partidos y perdidos dos en esta superficie.

Para Djokovic, que no juega desde Wimbledon, el sorteo le ha deparado un debut contra el joven estadounidense Leander Tien. En segunda ronda tendrá a un jugador de la previa y en tercera a Alex Michelsen. Holger Rune o Frances Tiafoe será su primer gran reto en octavos de final, mientras que puede tener a Fritz, finalista el año pasado, o a Jakub Mensik en cuartos de final, y a Alcaraz o Shelton en semifinales.

En cuanto al resto de españoles, Roberto Bautista debutará ante el británico Jacob Fearnley, Pedro Martínez y Pablo Carreño, ante tenistas procedentes de la fase previa, Roberto Carballés, ante el francés Arthur Rindernech, y Davidovich, contra Alexander Shevchenko.

En el cuadro femenino, sin Paula Badosa, fuera por lesión, Nuria Párrizas se enfrentará a Polina Kudermetova, Cristina Bucsa a una jugadora de la fase previa y Jessica Bouzas a Donna Vekic.