Carlos Alcaraz, durante un parttido. Reuters
ATP Finals

Las opciones de Carlos Alcaraz para ser número uno y semifinalista en las ATP Finals

Si el tenista español gana a Musetti pasará como primero de su grupo, pero si pierde hay un abanico de posibilidades

C. P. S.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:26

El Grupo Jimmy Connors llega este jueves a su desenlace con todo por decidir. La jornada se abrirá a las 14:00 horas con el enfrentamiento entre el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Miñaur. Más tarde, ya con ese resultado sobre la mesa, será el turno del duelo entre Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti, que cerrará la fase de grupos.

Los cuatro tenistas mantienen vivas sus opciones de alcanzar las semifinales, aunque también corren el riesgo de quedar fuera. Incluso Alcaraz, que parte con ventaja, podría verse eliminado en un escenario extremo.

El murciano lidera la clasificación con dos victorias y un balance de 4-1 en sets, seguido por Fritz (1-1 y 3-2) y Musetti (1-1 y 2-3). Cierra el grupo De Miñaur, sin triunfos (0-2) y con un parcial de 1-4.

Para el español, las cuentas son simples: le basta con ganar un set para asegurarse un lugar en las semifinales del sábado. Si De Miñaur vence en el primer encuentro, Alcaraz estaría clasificado incluso antes de saltar a la pista. En caso de imponerse a Musetti, además, lo haría como primero de grupo.

Su única amenaza pasa por una derrota en dos parciales combinada con un triunfo previo de Fritz sobre De Miñaur en tres sets, la única combinación que lo dejaría fuera.

Más allá del pase a semifinales, Alcaraz persigue un objetivo mayor: cerrar el año como número uno del mundo. Para lograrlo, necesita asegurar su presencia en las rondas finales y dejar sin opciones al italiano Jannik Sinner, que aún apura sus posibilidades. El jugador de San Cándido se mide esta noche a Alexander Zverev y concluirá la fase de grupos el viernes frente al estadounidense Ben Shelton.

Las 10 opciones del Grupo de Carlos Alcaraz

1 - Alcaraz gana a Musetti y Fritz bate a De Miñaur: Alcaraz 1º y Fritz 2º

2 - Alcaraz pierde ante Musetti y De Miñaur bate a Fritz: Musetti 1º y Alcaraz 2º

3 - Alcaraz gana a Musetti en 2 sets y De Miñaur bate a Fritz en 2 sets: Alcaraz 1º y De Miñaur 2º

4 - Alcaraz gana a Musetti en 2 sets y De Miñaur bate a Fritz en 3 sets: Alcaraz 1º y Fritz 2º

5 - Alcaraz gana a Musetti en 3 sets y De Miñaur bate a Fritz en 2 sets: Alcaraz 1º y De Miñaur 2º

6 - Alcaraz gana a Musetti en 3 sets y De Miñaur bate a Fritz en 3 sets: Alcaraz 1º y Fritz 2º

7 - Alcaraz pierde ante Musetti en 2 sets y Fritz gana a De Miñaur en 2 sets: Fritz 1º y Musetti 2º

8 - Alcaraz pierde ante Musetti en 2 sets y Fritz gana a De Miñaur en 3 sets: Fritz 1º y Musetti 2º

9 - Alcaraz pierde ante Musetti en 3 sets y Fritz gana a De Miñaur en 2 sets: Fritz 1º y Alcaraz 2º

10 - Alcaraz pierde ante Musetti en 3 sets y Fritz gana a De Miñaur en 3 sets: Alcaraz 1º y Fritz 2º.

