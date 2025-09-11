Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mintegi en el partido de octavos de final del Open Internacional de San Sebastián. Morquecho
Tenis en San Sebastián

Mintegi cae en octavos del WTA 125 de Ondarreta

La tenista de Idiazabal ha perdido ante la rusa Selekhmeteva por 6-3 y 6-4

Álvaro Vicente

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:25

Ane Mintegi ha puesto fin a su participación en el Open Internacional de San Sebastián al caer hoy en octavos de final ante la rusa ... Oksana Selekhmeteva por 6-3 y 6-4 en una hora y treinta minutos. La tenista de Idiazabal se ha agarrado a la pista con uñas y dientes pero no ha podido ante el mayor ritmo de juego de la número 149 del ránking mundial y cabeza de serie número doce del torneo.

