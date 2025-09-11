Mintegi cae en octavos del WTA 125 de Ondarreta

Ane Mintegi ha puesto fin a su participación en el Open Internacional de San Sebastián al caer hoy en octavos de final ante la rusa ... Oksana Selekhmeteva por 6-3 y 6-4 en una hora y treinta minutos. La tenista de Idiazabal se ha agarrado a la pista con uñas y dientes pero no ha podido ante el mayor ritmo de juego de la número 149 del ránking mundial y cabeza de serie número doce del torneo.

El choque, disputado en la pista central del Tenis de Ondarreta, ha sido manejado por Selekhmeteva. La campeona júnior del US Open en 2019 y de Roland Garros en 2021 ha sido quien ha decidido a qué se jugaba en cada momento con Mintegi a remolque desde bien pronto. Selekhmeteva ha sacado petróleo a su primer saque ganando el 66% de los puntos y también ha estado acertado con el segundo imponiéndose en el 63% de las veces por el 50% y 47% de Mintegi, respectivamente.

Mediado el segundo set es cuando Mintegi, campeona júnior en Wimbledon en 2021, ha podido coger la delantera. La idiazabaldarra ha roto el saque para igualar a tres juegos pero en el siguiente la rusa ha reaccionado y le ha devuelto la moneda.

La eliminación de Mintegi deja el cuadro con Fita Boluda como única representante española y con solo dos de las diez cabezas de serie en el torneo: Darja Semenistaja (5 de cabeza de serie y 114 del ránking mundial) y Lola Radivojevic (10 y 153 del mundo ). Por el camino se ha quedado la cabeza de serie número uno del torneo, la egipcia Mayar Sherif al caer ante la alemana Korpatsche por 1-6 y 2-6.

Los cuartos de final quedan configurados de la siguiente forma: Korpatsch-Rus, Radivojevic-Selekhmeteva, Branstine-Semenistaja y Fita Boluda-Koevermans.