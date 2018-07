Tenis Lara Arruabarrena: «Estoy más fuerte, soy más agresiva y solo me falta ser más regular» Lara Arruabarrena, satisfecha tras ganar un tanto ante la húngara Babos este año en Roland Garros. / EFE La tenista tolosarra admite que su temporada está siendo «irregular», pero asegura que su nivel de juego ha subido y que «los resultados llegarán» BEATRIZ CAMPUZANO Miércoles, 25 julio 2018, 08:40

Lara Arruabarrena (Tolosa, 1992) regresa hoy por unos días a casa tras disputar la final de dobles en Gstaad (Suiza) junto a la suiza Timea Bacsinszky. Aprovechará su estancia en Gipuzkoa para jugar mañana (11.00 horas) un partido de exhibición contra Conchita Martínez en el Real Club de Tenis de San Sebastián. La tenista guipuzcoana (77ª del mundo) asume que la primera mitad de la temporada, marcada por el cambio de entrenador, está siendo «irregular», aunque se ve bien físicamente y con un nivel de juego mejor, por lo que confía en que los resultados «tienen que llegar». Sus próximos compromisos están en EE UU, donde jugará en Cincinatti, New Haven y el US Open.

- ¿Cómo valora esta primera mitad de la temporada?

- Ha sido un inicio de temporada raro porque empecé con Alejo Mancisidor como entrenador y ahora estoy con Andoni Vivanco. Al principio no estaba bien, no me sentía a gusto en pista y los resultados no eran los que yo quería. Al final, después de un año trabajando juntos, Alejo y yo tomamos la decisión de dejarlo porque veíamos las cosas de diferente manera.

- No es la primera vez que confía en Vivanco. La última vez ganó en Seúl. ¿Cree que a partir de ahora puede mejorar su tenis?

- Andoni y yo nos parecemos mucho y nos entendemos muy bien. Tras una mitad de año bastante irregular en cuanto a resultados, ahora estoy contenta. Me siento mejor y no me planteo que haya ningún otro entrenador más. Hago torneos muy buenos pero luego hay otros que no, y me llevo una medio decepción porque creía que lo podía hacer mejor. Pero así es el tenis y estamos entrenando para mejorar. Tarde o temprano los resultados tienen que llegar.

- En esta nueva etapa, ¿qué objetivos se han marcado a corto plazo?

- Lo principal, y en lo que más nos estamos esforzando, es en tener un orden. Muchas veces, en función de cómo va un partido, me agobio o juego sin pensar. Por eso estamos intentando que haya un patrón y un sentido cada vez que juego una pelota. A veces, si me enfado o veo que voy ganando fácil, cambio de estrategia e improviso sin pensar.

- Ha sido un inicio tibio en el que también sufrió una lesión...

- A principio de año me empezó a molestar la muñeca derecha y arrastré ese dolor durante un tiempo. Seguí compitiendo porque me dijeron que no era como para parar y así pasé unos meses hasta que tuve que dejar de jugar. Pero ahora estoy totalmente recuperada. No era nada grave.

- El año pasado dedicó parte de los entrenamientos a mejorar la agresividad. ¿Observa una evolución?

- Bueno, soy cada vez más agresiva, pero a mi manera. Todavía me falta conseguir la regularidad. Soy consciente de que no puedo ganar el punto en dos pelotazos como alguien que mide 1,85. Yo tengo unas características y tengo que adaptar mi juego.

- Al margen de los resultados, ¿las sensaciones son positivas?

- En los entrenamientos estoy mucho mejor, me veo fuerte y juego con tenistas que están más arriba que yo en la clasificación. Además, son ellas las que quieren entrenarse conmigo porque mi nivel actual es mejor.

- Entonces, falta poner en práctica en los partidos lo que consigue en los entrenamientos.

- Sí, debo mantener el mismo nivel. A veces me frustro porque en los entrenamientos me veo muy bien y luego no consigo rendir igual durante el partido. Pero si entreno a la misma intensidad, creo que es cuestión de tiempo. Quizá he sido un poco irregular en los resultados, pero estoy contenta con los entrenamientos.

- En unos días arranca la gira por Estados Unidos. ¿Espera mantener o subir el nivel demostrado durante la presente temporada?

- El año pasado no gané casi ningún partido o muy pocos. Esta vez me siento más positiva porque al final todo suma. Me gustaría seguir entrenándome como hasta ahora e intentar mantener el mismo nivel en los partidos, algo que todavía no he conseguido.

- Viene de jugar en tierra batida y en los próximos torneos lo hará en pistas rápidas que crean más desgaste. ¿Cómo se ve en superficie dura?

- No creo que tenga problema en ningún tipo de superficie. Me adapto bien. En realidad, debo creer más en mis posibilidades porque estoy jugando bien. Me falta trasladar esas sensaciones a los partidos y a los resultados.

- Mañana jugará contra Conchita Martínez en San Sebastián. ¿Cómo surgió la idea?

- Me lo propuso mi mánager y no dudé ni un segundo. Fue un sí al cien por cien. Es un partido en mi club de toda la vida y con 'Conchi'. Nos conocemos muy bien y la relación que mantengo con ella es muy buena. De hecho, me pidió medio en broma entrenar antes de venir. Además, también estará Ane Mintegui, que está destacando a nivel nacional.

-¿Volver a casa es especial?

-Sí, no suelo venir mucho. Así que cuando dispongo de unos días libres aprovecho para pasar por casa y estar con mi familia y mis amigos.