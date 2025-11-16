Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de subcampeón y campeón. Afp
Finals ATP

Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz

Pequeños detalles marcaron una final de gran nivel a favor del italiano ante Alcaraz

Germán Abril

Turin

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

El punto final a la temporada ATP 2025 estuvo a la altura de lo que había sido todo el curso. De nuevo Alcaraz y Sinner ... tirando del carro del tenis masculino, enfrentados en una nueva final. Dos horas y cuarto de tenis frenético, el mejor que se puede ver actualmente en el mundo, regalaron a un público completamente entregado con el tenista local. Jannik Sinner, dominador absoluto del juego en esta canchas, fue mucho más determinante en los momentos clave de la final. Fueron pocos, pero siempre cayeron del lado del italiano, para darle su segundo trofeo de las ATP Finals. Muy mejorado Alcaraz en esta superficie, pero fue insuficiente para arrebatarle el último título del año a Sinner 6-7 5-7.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  9. 9 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»
  10. 10 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz

Demasiado Jannik Sinner para un gran Carlos Alcaraz