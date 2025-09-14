Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Martínez señala a la grada tras ganarle un punto a Rune. Reuters

Pedro Martínez obra el milagro ante Rune y fuerza el quinto partido

El valenciano gana a al danés en más de tres horas para permitir a España soñar con la remontada imposible

Enric Gardiner)

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:39

Entre gritos de «¡Pedro, Pedro!» en Marbella, Pedro Martínez consiguió una de las mejores victorias de su carrera al derrotar a Holger Rune (6-1, 4-6 y 7-6 (.)) para acerar a España a lo que nunca ha conseguido en su historia, remontar un 0-2 en Copa Davis.

El valenciano, en un partido épico de tres horas y 16 minutos, se impuso a todo un número once del mundo como Rune para permitir a España jugarse el pase a la fase final de la Copa Davis en el último partido, el que enfrentará a Pablo Carreño contra Elmer Moller.

El duelo entre Rune y Martínez fue espectacular, con un inicio fulgurante del español que tuvo 6-1 y 4-2 a favor para sellar el duelo por la vía rápida, pero el danés espabiló, remontó y tuvo un 5-3 y servicio en el tercer set para ganar la eliminatoria.

Ese tercer set tuvo de todo. Dos dobles botes mal pitados por el árbitro, a David Ferrer enfrentado con el supervisor del torneo por la actitud de Rune, al que reprochó haber insultado a la grada española, dos tiempos médicos para Rune por problemas en el muslo y la increíble victoria del de Alzira en el 'tie break' final. Pedro Martínez venía además de ganar el dobles junto a Jaume Munar, también en tres sets, por lo que su esfuerzo fue más meritorio incluso.

Con dos 'match balls' salvados, España se jugará el pase a las Finales en el último encuentro. Si lo consigue, será la primera vez en la historia de la competición que remonta un 0-2.

