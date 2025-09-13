Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pablo Carreño

30 2

Holger Rune

30 2
Copa David

Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria

Icono15 - 30

Saque plano de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 15

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

Saque plano de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

No nota la presión Rune, que rápidamente se rehace y hace el break a Carreño: 2-2.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Gran volea desde media pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 40

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 30

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 15

El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono

Carreño rompe el saque de Rune y se pone por delante con saque a su favor. Muy bien nivel del español. Sobre todo, un tenis muy fiable sobre la arcilla en la tarde de hoy.

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto

IconoAD - 40

La dejada de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 40

La dejada de Holger Rune se estrella en la red

Icono30 - 40

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 40

Revés desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta

Icono15 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 15

La dejada de Holger Rune se estrella en la red

Icono0 - 15

El golpe de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono40 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto

Icono30 - 15

El revés de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Pablo Carreño Busta, el resto de Holger Rune se va fuera

Icono

Primer juego disputadísimo que finalmente logró solventar Rune.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono40 - AD

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono40 - 40

El golpe de Holger Rune se va fuera

Icono40 - AD

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono40 - 30

Buen derechazo desde la red de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta

Icono40 - 15

Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono40 - 0

Holger Rune no consigue superar la red con su volea

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera

Icono15 - 0

Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Carreño y Rune ya calientan sobre la pista de Puente Romano. El inicio de partido es inminente...

Icono

Ambos equipos salen ya a la pista a saludar al público. Hay un gran ambiente en Marbella, donde se disputa esta serie al mejor de cinco partidos.

Icono

Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich son baja para esta eliminatoria por distintos motivos. Después del Carreño-Rune veremos un enfrentamiento entre Jaume Munar y Elmer Moller en el segundo punto de la serie.

Icono

Se podría decir que los nórdicos, con la baza de Holger Rune, número 11 del ranking ATP, tienen cierto favoritismo, pero España juega en casa y sobre tierra batida, lo que siempre es un plus.

Icono

Otras seis eliminatorias están ahora en juego y el España-Dinamarca, la séptima, está a punto de arrancar. El primer partido lo jugarán Pablo Carreño y Holger Rune.

Icono

Esta eliminatoria defnirá cuál de ambos países alcanza la final a ocho de Bolonia en unas semanas en la que ya espera Italia, clasificada de oficio por haber ganado el trofeo en 2024.

Icono

¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de Copa David entre España y Dinamarca.

