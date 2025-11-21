Nadie traga esta Davis
Alexis Algaba
San Sebastián
Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00
Era emocionante, incluso para el que no se siente representado por un país que se disputaba en pista la ensaladera. Estadios llenos, o plazas de ... toros, o incluso canchas construidas en pistas de aterrizaje de aeropuertos. Gradas que no paraban de gritar y hasta su punto de polémica en cada eliminatoria. Ahora ya no hay nada de eso y parece un evento escondido y totalmente ajeno al calendario.
Hablamos de la Copa Davis, el torneo más clásico por países y que a fuerza de manosearlo para sacarle rendimiento económico se ha devaluado tanto que apenas atrae al público ni a los propios deportistas. Pasó por manos de Piqué y su empresa Kosmos, que lo dejó al fracasar en su idea de cambiarle el formato, y esta semana se están disputando sus finales en la ciudad italiana de Bolonia.
«Esta no es la verdadera Copa Davis, es un torneo de exhibición», confiesa el único 'top 10' participante en estas finales, el alemán Alexander Zverev. Si el cabeza de cartel del torneo ya lo critica, imagínense el gran público. De hecho, el torneo se disputa con más jugadores 'top 10' como entrenadores (Ferrer, Berdych y Melzer) que sobre la pista.
Resulta sencillo tirar por tierra el prestigio de un torneo histórico y convertirlo en algo muy difícil de tragar. Urge un cambio de formato y una vuelta a los orígenes por el bien del tenis.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión