Bienzobas cae y Berecoechea sigue adelante en el WTA 125 de Ondarreta La donostiarra ha perdido ante la australiana Smith y la invitada ha superado a la italiana Pieri

El Open Internacional de San Sebastián, un WTA 125, ha dado este sábado el pistoletazo de salida con la primera jornada de la fase previa (qualifiers), marcada por la participación de jugadoras locales y el gran ambiente en las gradas del Real Club de Tenis San Sebastián.

La donostiarra Olga Bienzobas, jugadora del propio club y receptora de una invitación del torneo, debutó en el cuadro de qualys ante el público de casa. Arropada por la afición, Bienzobas no pudo superar a la australiana Tina Smith, que se impuso por 6-1 y 6-3.

Por su parte, la también invitada al torneo Nerea Berecoechea, jugadora muy vinculada a San Sebastián, logró una destacada victoria frente a la italiana Tatiana Pieri, asegurando su pase a la segunda ronda de la fase previa.

Además de Berecoechea, otras jugadoras que avanzaron de ronda en esta primera jornada de clasificación fueron Carson Branstine, Francesca Curmi, Ekaterina Kazionova, junto con Tamara Korpatsch y Anastasia Tikhonova.

Jornada de este domingo

La jornada del domingo se presenta especialmente atractiva, con todas las entradas agotadas y las gradas del club esperando un lleno absoluto. El día comenzará a las 10.00 horas con el clinic del País Vasco, una cita muy especial en la que niños y niñas de distintos clubes de tenis de la región tendrán la oportunidad de pelotear con jugadoras profesionales y con la directora del torneo, Anabel Medina.

El Open Internacional de San Sebastián, que se celebrará del 6 al 13 de septiembre de 2025, se consolida como uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad y el primer torneo WTA disputado en el País Vasco. Integrado en el calendario WTA 125, repartirá 115.000 dólares en premios y se jugará íntegramente sobre tierra batida.

El orden de juego de la jornada será el siguiente:

Pista central, desde las 12.00 horas: E. Kazionova vs N. Berecoechea; T. Korpatsch vs T. Smith y D. Spiteri vs A. Tikhonova.

Pista 7 desde las 12.00 horas: C. Branstine vs F. Curmi.