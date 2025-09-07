Berecoechea entra en el cuadro del Open de San Sebastián

DV Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El Open Internacional de San Sebastián ha vivido este domingo su segunda jornada de la fase previa (qualifiers), marcada por el gran ambiente en las gradas y por la destacada actuación de la jugadora vinculada a San Sebastián, Nerea Berecoechea.

Berecoechea consiguió una trabajada victoria frente a la rusa Ekaterina Kazionova, a la que superó por 3-6, 6-1 y 6-3, en un partido muy celebrado por el público local, que llenó las instalaciones del Real Club de Tenis San Sebastián. Con este triunfo, Berecoechea logra un meritorio billete para el Cuadro Principal, que arranca mañana lunes y en el que se medirá a la egipcia Mayar Sherif, cabeza de serie del torneo y actual número 78 del ranking mundial.

Junto a ella, también avanzaron en esta jornada de clasificación Carson Branstine, Tamara Korpatsch y Dalila Spiteri.

Clinic del País Vasco

La mañana del domingo arrancó con el Clinic del País Vasco, una actividad muy especial en la que niños y niñas de distintos clubes de la región disfrutaron de la oportunidad de pelotear con jugadoras profesionales como Ane Mintegi, Leyre Romero, Olga Bienzobas, Sarah Bejlek y Gabriela Lee, además de la directora del torneo, Anabel Medina.

Jornada de mañana

La jornada del lunes se presenta especialmente atractiva con el inicio del Cuadro Principal y la visita de colegios de San Sebastián, que llenarán de ambiente las gradas desde primera hora.

La acción comenzará a las 11:00 horas con el siguiente orden de juego: N. Schunk vs S. Bejlek, T. Korpatsch vs A. Cornet.

A partir de las 17:30 A. Bolsova vs E. Kalieva, C. Naef vs I. Burillo.

En la Pista 7: C. Werner vs L. Radivojevic, J. Grabher vs L. Cortez Llorca.

No antes de las 15.00 horas A. Koevermans vs T. Smith

Por la tarde será el turno de algunas de las principales representantes españolas en el cuadro: Aliona Bolsova, Irene Burillo y Lucía Cortez Llorca, que debutarán en sus respectivos encuentros.