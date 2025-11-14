Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz posa con su trofeo de número 1, este viernes en el Inalpi Arena de Turín. Reuters
Tenis

Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»

El murciano superará el medio centenar de semanas en lo más alto del ranking ATP

Antonio Gil Ballesta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

Ahora sí, a todos los efectos, Carlos Alcaraz ya es de forma oficial el mejor jugador de tenis del año 2025. Ya lo había demostrado ... en todas las superficies, en un largo periodo de meses en los que fue casi invincible, pero en las ATP finals ha confirmado esta condición al asegurar que acabará el año como el número 1 del ranking. Este viernes, en el Inalpi Arena de Turín que acoge el torneo entre las estrellas del circuito, el murciano recibió el trofeo que le acredita como el rey del circuito en esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»

Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»