Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz EFE

Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup

El equipo europeo necesita un pleno este domingo para conquistar la Laver Cup

Enric Gardiner

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:53

Jornada terrible para Europa en la Laver Cup. El equipo capitaneado por Yannik Noah perdió los cuatro enfrentamientos y va 9-3 por detrás del Resto del Mundo, que puede sellar este domingo el torneo.

Es solo la tercera vez en la historia que un mismo equipo gana todos los enfrentamiento del día, después de que Europa lo hiciera en el sábado de 2021 y el Resto del Mundo en el día 1 de 2023.

Tras las victorias de Alex de Miñaur ante Alexander Zverev (6-1 y 6-4) y de Francisco Cerúndolo contra Holger Rune (6-3 y 7-6 (5)), muy sorprendente fue la caída de Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz (6-3 y 6-2). El español, que estaba en una racha de trece partidos seguidos ganados que se remontaba hasta Wimbledon, perdió su segundo partido desde Roma y ante un tenista que tenía en su historial un 0-3 contra el murciano, un 1-4 contra Jannik Siner y un 0-11 contra Novak Djokovic. El estadounidense, en su superficie favorita, provocó la primera derrota en individuales de Alcaraz en esta competición.

El dobles, en el que De Miñaur y Alex Michelsen vencieron a Rune y Casper Ruud (6-3 y 6-4), deja al Resto del Mundo muy cerca del título. Si ganan dos partidos de los cuatro que se disputarán este domingo, serán campeones por tercera vez en su historia. Para lograr la remontada, Europa necesita ganar los cuatro encuentros. Si Europa ganara tres y perdiera una, se disputaría un dobles de desempate.

Alcaraz tiene programados dos partidos, uno de dobles justo a Ruud y frente a Michelsean y Reilly Opelka y uno individuales contra Cerúndolo. El dobles abrirá la jornada seguido del Jakub Mensik-De Miñaur, del Alcaraz-Cerúndolo y del Zverev-Fritz. Los miembros del equipo campeón se embolsarán 250.000 dólares (212.000 euros), mientras que los perdedores no se llevarán nada más allá de la tarifa que cobran por participar y que fluctúa en función de su ránking.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  6. 6

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9

    Noches movidas en Amara Viejo
  10. 10

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup

Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup