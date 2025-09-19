«Unai, guk parranda eta zuk txapela»

Le costó soltarse a Unai Amiano. Tres cuartos del aforo del Uranzu ocupados. Cánticos continuos de sus amigos y amigas de la cuadrilla desde ... el rebote. Los exmanistas profesionales Mikel Unanue, Mikel Olaetxea y Axier Arteaga, preparadores suyos, en la grada. También compañeros y directivos del Tolosa, su último club de formación, incluido Martxel Iztueta. Manistas aficionados con los que ha compartido entrenamientos en los últimos meses: Landa, Unax Apeztegia, Oihan Etxeberria... Hasta hizo acto de presencia Iñaki Burutxaga, cerebro de la estructura Baiko-Bainet. Pasó desapercibido para la mayoría.

Acusó nerviosismo al inicio Amiano. Su primer tanto de remate llegó en el 3-4, un gancho en corto con el que sorprendió a Jaka porque rectificó en el último instante la postura de volea. Le tranquilizaron la volea al txoko del 7-8 y el gancho de arriba hacia abajo estilo Gonzalez del 7-9 en sendas acciones de saque-remate.

A partir de esas dos jugadas el público vio al verdadero Unai Amiano, un delantero zurdo poderoso que maneja la volea, aprende con el gancho, da velocidad a la pelota y defiende ya mejor de derecha en el ancho. Incluyó en su repertorio del debut un rebote en el 9-14. Ya con el marcador encarrilado se atrevió a insistir con el gancho y a alternar paradas al txoko junto a la cortada al ancho con la que desbordó a Jaka en el 10-17.

Jaka-Imaz 12 - 22 Amiano-Mariezkurrena Tiempo de juego: 44 minutos y 9 segundos.

Pelotazos a buena: 367.

Tantos de saque: Jaka, 0. Amiano, 1.

Faltas de saque: Jaka, 0. Amiano, 0.

Tantos en juego: Jaka, 4. Imaz, 1. Amiano, 10. Mariezkurrena II, 3.

Tantos perdidos: Jaka, 1. Imaz, 7. Amiano, 5. Mariezkurrena II, 2.

Marcador: 0-3, 3-3, 3-4, 7-4, 7-13, 9-13, 9-15, 10-15, 10-18, 12-18 y 12-22.

Incidencias: tres cuartos de entrada en el Uranzu de Irun. Unos 450 espectadores. Los amigos del debutante ocuparon el rebote ataviados con camisetas azules preparadas para la ocasión. Tres pancartas de ánimo para el joven pelotari local. Jugaron sin corredores de apuestas.

Unai Amiano ganó 12-22 con el claro dominador Mariezkurrena II a Jaka y un Imaz fallón que acabó empujando la pelota con la derecha, El oiartzuarra no fue el mismo desde que arrimó un gran pelotazo al diez y medio en el 7-4, preludio de una tacada de nueve tantos de la pareja rival. No acaba de poner a punto esa mano.

Hizo caso Amiano a uno de los lemas de las pancartas: «Aupa Unai, astindu ezker hori». Y seguro que sigue al pie de la letra una invitación colgada unos metros más arriba: «Txokoan zein zabalean, gozatu bidean».

Esto acaba de empezar. Ha firmado para dos años con Baiko y llegarán nuevos compromisos, más entrenamientos, dificultades... Tiene en quienes fijarse. Por ejemplo Beñat Senar, brillante en el telonero. Gran actuación la suya para batir también 12-22 en compañía de Bikuña a una pareja tan rocosa como la formada por Bakaikoa y Eskiroz.