Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Amiano posee una zurda poderosa. DV
Pelota

Unai Amiano debutará como profesional en Irun el 19 de septiembre

Martxel Iztueta apadrinará al delantero zurdo irundarra frente a Jaka e Imaz

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:25

Unai Amiano ya tiene fecha y sede para su debut en las filas de Baiko. El irundarra de 20 años se estrenará como profesional en ... el frontón de su ciudad, el Uranzu, el viernes 19 de septiembre. La empresa ha fijuado asimismo la combinación del estelar de este delantero zurdo: Unai Amiano y Martxel Iztueta contra Erik Jaka y Ander Imaz. Combinación fuerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  8. 8 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  9. 9 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»
  10. 10 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Unai Amiano debutará como profesional en Irun el 19 de septiembre

Unai Amiano debutará como profesional en Irun el 19 de septiembre