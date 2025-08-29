Unai Amiano debutará como profesional en Irun el 19 de septiembre

Unai Amiano ya tiene fecha y sede para su debut en las filas de Baiko. El irundarra de 20 años se estrenará como profesional en ... el frontón de su ciudad, el Uranzu, el viernes 19 de septiembre. La empresa ha fijuado asimismo la combinación del estelar de este delantero zurdo: Unai Amiano y Martxel Iztueta contra Erik Jaka y Ander Imaz. Combinación fuerte.

Dos partidos formarán el cartel de ese día, en el que el festival de Irun coincidirá con el inicio de la feria de San Mateo en Logroño. Unai Amiano viene de proclamarse ganador del Dinastía Etxabe de Zumaia la noche del jueves junto a Unax Landa al derrotar 22-10 a Beñat Apezetxea y Santesteban.

Amiano e Iztueta ya jugaron juntos como aficionados en el club de Tolosa.