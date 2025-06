Más de tres horas para conocer al finalista

Sollube espera rival en el Torneo Bizkaia después de eliminar en una durísima semifinal a Kolitza por 2-1. Fueron tres partidos maratonianos, tanto en ... su duración como en el peloteo, resueltos los tres en tres sets en los que nadie dio su brazo a torcer. Agirre derrotó a Zubizarreta II en el cuatro y medio; Larrazabal y Mariezkurrena II igualaron la semifinal al vencer a Artola y Albisu; y Bakaikoa dio a Sollube el punto definitivo al superar a Senar en el mano a mano.

El partido del cuatro y medio superó la hora de duración y se cruzaron 299 pelotazos. Parecía que iba a ser una plácida victoria de Agirre, que en el primer set desarboló a Zubizarreta II para imponerse por 10-2. Pero en el segundo cambiaron las tornas pese a que el navarro comenzó arrasando 5-0. El ataundarra reaccionó a tiempo aprovechando una falta de saque de su rival e igualó el set (6-6). No obstante, Agirre llegó a ponerse con un 9-7 a favor, pero no remató la faena y el guipuzcoano sumó los últimos tres tantos para forzar el tercer set. Ahí Agirre no perdonó y pese a ceder el primer tanto terminó imponiéndose por 5-2.

El partido por parejas se fue a los 74 minutos y los 578 pelotazos. El primer set tuvo un desenlace inesperado porque Larrazabal y Mariezkurrena II, pese a empezar por detrás en el marcador (6-4), comenzaron a evitar que Artola entrara en juego, lo que unido a los errores de Albisu les puso a las puertas de llevarse la primera manga (7-9). Sin embargo, un error del zaguero de Berriozar al mandar la pelota al colchón inferior con todo a favor dio vida a los colorados. Larrazabal falló en el siguiente tanto y con 9-9 Artola sumó un tanto de saque para ganar el set.

Entre los tres partidos se cruzaron 1.089 pelotazos; 299 en el del cuatro y medio, 578 en el de parejas y 212 en el mano a mano

En el segundo, Kolitza se puso con un 1-6 a favor, pero Artola no entregó la cuchara, consiguió entrar más en juego y recortaron distancias hasta el 7-8 tras una gran volea del de Alegia. Pero Albisu, errático ayer –cometió ocho errores–, perdió una pelota franca y Artola mandó abajo su dejada para mandar el partido al tercer set.

Ahí no hubo color porque Larrazabal y Mariezkurrena II dominaron con claridad para adjudicarse la manga por 1-5 e igualar la semifinal.

Decisivo mano a mano

Así que todo quedó pendiente del mano a mano entre Bakaikoa y Senar, un duelo que se fue a los 45 minutos y los 212 pelotazos. No parecía que iba a ser largo el partido después de que Bakaikoa se adjudicara la primera manga por 10-4. El delantero navarro fue superior al ataundarra, que comenzó mandando (1-3), pero que no pudo superar al navarro en los intercambios.

En el segundo, Senar imprimió más velocidad a la pelota y rápidamente se puso con un 0-3 a favor. Bakaikoa llegó a remontar (5-4), pero la precisión en los remates de Senar propició un parcial de 0-6 que cerró el triunfo parcial de Kolitza.

Todo quedó pendiente entonces de ese último set en el que Bakaikoa no dio la más mínima opción. Dominó y terminó el tanto con maestría y cerró el partido con un saque al ancho. Habían pasado más de tres horas.