El Torneo de El Antiguo, todo un clásico

Bruno Parcero San Sebastián Martes, 29 de julio 2025, 20:34 Comenta Compartir

Hay clásicos que no pasan de moda y el Torneo de El Antiguo es uno de ellos. Como sucede con el buen vino, este campeonato ... ha ido adquiriendo a lo largo de las 76 ediciones anteriores un prestigio incuestionable que le convierten no solo en referente del verano pelotazale, sino en una de las citas cumbre del campo aficionado. «77 ediciones no son pocas, pero estamos con ganas e ilusión», verbalizó Ángel Nieto, vicepresidente de Antiguako Pilotazaleok que tomó la palabra ante la ausencia obligada del presidente Juan Carlos Sáenz de Urturi que se recupera de un problema de salud y al que tanto sus compañeros como el alcalde Eneko Goia y el público presente en el frontón tributaron un sentido aplauso, deseando su pronta recuperación. También hubo un recuerdo por parte de Goia a la figura de Patxi Sansinenea, un dinamizador del barrio donostiarra e impulsor de Antiguako Pilotazaleok que falleció hace ahora un año.

Esta edición vuelve a presentar el mismo formato del año pasado con dieciséis parejas en liza, cuatro de las cuales son femeninas, que estarán divididas en tres categorías. Tanto en Promesa como en Elite masculino participarán seis dúos divididos en dos grupos de tres que jugarán en formato liguilla a una vuelta, logrando los dos primeros la clasificación para las semifinales, en las que se enfrentarán en función de su clasificación. En categoría Elite femenina, al participar cuatro parejas disputarán dos semifinales y la final. El torneo disputó los días 21 y 24 de julio varias previas y será este martes 5 de agosto cuando arranque el cuadro final con los primeros partidos de las dos categorías masculinas. Las semifinales, tanto masculinas como femeninas, se jugarán los días 26 y 27 de agosto y las tres finales están programadas para el sábado 30 de agosto a partir de las once de la mañana. Todos los partidos hasta esa final se jugarán todos los martes y miércoles. En categoría Elite masculino componen el Grupo I las parejas Igoa-Balerdi, Rekalde-Apeztegia y Lizeaga-Bernaola. El Grupo II lo integran Zubizarreta-Landa, Fernández-Sotil y Apezetxea-Loza. En Promesa masculino están en el Grupo I Etxeberria-Leonet, Cestau-Garaño y Beitia-Calvo; y en el Grupo II Murua-Santesteban, Ibarluzea-Canseco y Ramírez-Beloki. En elite masculino disputarán la primera semifinal Ibarrola y Ruiz de Larramendi ante Etxegarai y Gaminde; y la segunda Zabaleta-Mendiburu contra Arraiza y Erasun. Como novedad en esta edición, Antiguako Pilotazaleok ha puesto a la venta 30 bonos para poder ver todos los festivales sin esperar cola al precio de 70 euros. Tras la presentación se jugó un barrene en el que Beñat Etxeberria, reciente campeón del Interpueblos de Euskal Herria con Oiartzun, se impuso a Murua.

Temas

Pelota