Ni un tirón impide levitar a Juanenea Juanenea gana la primera txapela, con el muslo vendado desde el 9-15 favorable, rebasado 27-26 por Barrenetxea IV y resolutivo en la recta final

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

«Esta txapela supone un alivio. Toda la vida pensando en ella y no ganaba nunca». Aritz Juanenea es un hombre feliz tras ganar 27-30 a Endika Barrenetxea la final del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte en Galarreta. Mira al público y dirige gestos de agradecimiento. Recorre la contracancha como si caminara sobre una nube. Se acerca a la red para saludar a lo amigos situados al otro lado. Levita.

La obsesión por la txapela acababa de ayudarle a solventar un contratiempo importante. Mediado el encuentro, ha sufrido un tirón en la parte posterior del muslo derecho. Ganaba 7-14 a un Barrenetxea IV perturbado por la ineficacia de su saque, convertido en suplicio cuando acostumbra a ser su principal argumento hacia la victoria. El de Saldias había pedido un descanso y ha entrado preocupado al vestuario.

«He tenido la fortuna de que el masajista Bixente Artola estaba en Galarreta», ha confesado tras la victoria. El oiartzuarra le ha colocado un vendaje fuerte para tratar de seguir el partido y terminarlo. «He tenido tres o cuatro tantos en los que apenas podía andar. Luego me he encontrado mejor». Y ha dado cuenta de un detalle fundamental en su opinión. «Un amigo me ha dicho desde la grada que estaba orgulloso de mí ganara o perdiera. Ha sido gasolina para mi. A partir de ese momento he ido a por todas».

Barrenetxea IV 27-30 - Juanenea Tiempo de juego: 70 minutos y 42 segundos

Pelotazos a buena: 211

Tantos de saque: Barrenetxea IV, 6. Juanenea, 5.

Faltas de saque: Barrenetxea IV, 2. Juanenea, 1.

Tantos en juego: Barrenetxea IV, 17. Juanenea, 18.

Tantos perdidos: Barrenetxea IV, 5. Juanenea, 3.

Marcador: 0-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-12, 7-12, 7-14, 9-14, 9-15, 13-15, 13-16, 14-16, 14-17, 19-17, 19-18, 20-18, 20-20, 22-20, 22-24, 23-24, 23-25, 26-25, 26-26, 27-26 y 27-30.

Momios de salida: 100 a 60 a favor de Barrenetxea IV.

Botilleros: Aritz Zubiri conduce a Endika Barrenetxea y Aimar Jabalera, a Aritz Juanenea.

Incidencias: Galarreta roza el lleno con un millar de espectadores. Los joaldunak de Zubieta acompañaron a los finalistas en la entrega de premios. La afición de Juanenea se dejó sentir desde el inicio. La de Barrenetxea emergió al final.

Barrenetxea IV ha aprovechado la estancia de Juanenea en el vestuario para ensayar el saque mientras Bixente Artola atendía a su rival. Le ha dado tiempo de realizar siete. Ha cometido pasa en cuatro ocasiones y falta en dos. Solo ha hecho buena en uno de los siete.

Curiosamente, el hernaniarra ha firmado tres tantos de saque consecutivos nada más reanudarse el choque. Ha optado por dirigirlos con suavidad en lugar de darles velocidad. «Pienso que se han debido más a lo incómodo que estaba Aritz en ese momento que a acierto mío», ha reconocido Barrenetxea con sinceridad.

Pasas, falta de velocidad..

Ni siquiera cuando ha recuperado la delantera en el electrónico en el 18-17 después de ir siete por detrás en el 7-14 ha encontrado el favorito el tono habitual con el saque. Nuevas pasas, dirección incorrecta y ninguna velocidad.

Además, ya dentro de la decena final, el doble campeón de 2019 y 2021 ha sido incapaz de aprovechar los saques débiles de Juanenea para castigarle con el resto. Ha insistido en buscar la pared de atrás y el de Saldias ha reboteado con firmeza. No solo eso. En tres o cuatro ocasiones ha rebasado la posición del hernaniarra para lograr tantos preciosos, hasta cierto punto inesperados.

Temas

Cuatro