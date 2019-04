Pelota «¿Rezusta? No pensaba que un zaguero zurdo pudiera jugar tanto... Es un fenómeno» Agustín Iñarra, exmanista profesional. Masajista. Bergararra. JON TRUEBA Lunes, 1 abril 2019, 13:54

60 años. De Bergara, como Rezusta. Fue manista profesional con Empresas Unidas durante siete temporadas. Delantero. Buen sacador. Le apasiona hablar de pelota... Más ahora que en la final del Parejas juega un vecino suyo a quien conoce desde chaval e incluso le da masajes...

- Cuatro finales seguidas para Rezusta. Quién lo iba a decir cuando en Bergara el dilema era si un zurdo podría destacar de zaguero.

- La verdad es que al principio no pensábamos que un zurdo pudiera jugar tanto de zaguero. No estábamos acostumbrados porque a lo largo de la historia no habíamos conocido zagueros zurdos... Sí que veíamos que este chaval le daba como una estera pero le animábamos a que cambiara, a que probara como delantero. Y nos equivocamos casi todos... Menos Reyes Azkoitia, que insistía en que jugara de zaguero. Mira si ha acertado. Rezusta es un fenómeno, el mejor zaguero...

- ¿Y Zabaleta?

- Zabaleta llega en un gran momento a la final y el año pasado también llegó como un toro. Pero, ¿qué hizo durante el año? ¿Y aquél verano? Zabaleta es brillante, tiene una derecha espectacular, pero Rezusta siempre está ahí, como un martillo pilón, y si contabilizas todo el año Rezusta es incontestable.

- Me acuerdo de una final que jugaron aquí en aficionados Jaka y Rezusta contra Yoldi y Xabier Tolosa. Todos los empresarios, los intendentes y Errandonea vinieron a ver a Xabi Tolosa. ¿Sabes quiénes debutaron a la semana siguiente? Jaka y Rezusta. Rezusta dio el salto y su ascenso fue meteórico. Me acuerdo también de la final de Segunda que se jugó en el Labrit. A nadie en mi vida, pero en mi vida, le he visto pegar tanto como a este chaval aquel día. Después del partido, su rival Gorka dijo lo siguiente tras quedarse en 4: «¿Qué hace este jugando con nosotros?».

- Es que Rezusta sorprendió a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque los zurdos en la zaga no destacaban, abrían mucho la pelota. Pero este (Rezusta) le da de arriba, besagain, arrima, tiene un pelotazo violento... y las pelotas que van de abajo van tocadas. Lleva cuatro finales consecutivas por parejas, ¿no? Acuérdate de esto: va a jugar todas las finales, le pongan el delantero que le pongan. Te lo digo porque el año que viene Vidarte puede tener un 'bendito' problema y es que igual le tiene que poner con Jaka de pareja. Jaka es un espectáculo. No hay nadie que remate como él en este momento.

- Para mí el otro día el mejor fue Elezkano...

- Elezkano jugó perfecto, pero si le pones a Altuna con Rezusta y a Elezkano con Martija, ¿qué hubiera pasado?

- ¿Cómo ve la final?

- Si juegan como el otro día en el frontón Atano III, me decantó un poco por Elezkano y Rezusta.

- ¿Un poco?

- Es que Irribarria y Zabaleta llegan también en un gran momento, en el mejor momento.

- No está en la final, pero quiero su opinión sobre Jokin Altuna.

- Es diferente. No se puede jugar más a pelota con tan poco brazo. Juega una barbaridad pegando la mitad que otros. ¿Quién pensaba que sería campeón manomanista?

- ¿El mejor manomanista que ha conocido?

- Irujo.

- ¿La mejor derecha?

- Ceceaga.

- ¿La mejor zurda?

- De los diestros, Galarza III. Y Rezusta, claro.

- ¿El mejor sacador?

- Pampi Laduche y Nagore.

- ¿El mejor gancho?

- Olaizola II, que para mí también es el pelotari más completo. Ah, y anota que en Bergara tenemos también al mejor director deportivo, Jokin Etxaniz.

- Iñarra dixit.