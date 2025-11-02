Resultados de los partidos de pelota de ayer y partidos de hoy
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
Ogueta de Vitoria
Darío y Rezusta, 22; Larrazabal y Mariezkurrena II, 21. Cuatro y Medio. Semifinal. Ezkurdia, 6; Zabala, 22. Salaberria y Eskuza, 20; Zubizarreta III y Salaverri II, 22.
Galarreta de Hernani
Remonte. Susperregi y Eskudero, 0; Aiestaran VII y Goikoetxea VI, 2 (13-15 y 6-15). Campeonato. Liguilla. Ansa II y Zubiri, 1; Aldabe y Azpiroz, 2 (12-15, 15-14 y 5-8). Jabalera y Larrañaga, 1; Ezkurra II y Aiestaran VI, 2 (6-15, 15-4 y 2-8).
Valcarlos
Matxin III y Agirrezabala, 30; Iturregi y Ion, 28. Campeonato de parejas de e-Remonte. Zeberio II y Mitxeo, 31; Otxandorena y Otano, 35.
Hernani
Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Vuelta. Apaolaza y Erle (Hernani), 22; Ibarluzea y Oliden (Lapke), 11. Baja de categoría el Lapke y se jugará mantenerla el Hernani.
Gartzaron
Finales. Alevín. Goñi y Zubieta, 18; Elizegi y Zabaleta, 17. Infantil. Areitio y Madariaga, 7; Eizagirre y Labaka, 18. Neskak. Lopez de Okariz y Ozaeta, 18; Alberro y Arruti, 12. Cadete. Zufiria y Ugartemendia, 9; Paraguayo y Anzizar, 18. Juvenil. Murua y Ormaetxea, 16; Nazabal y Artetxe, 22. Sénior. Barbajero y Alduntzin, 12; Mata e Irurita, 22.
Tafalla
Campeonato de Navarra. Finales. Primera. Anso y Alduntzin, 11; Arribillaga y Oskoz, 22. Segunda. Mariezkurrena y Fernández, 5; Sagastibeltza y Goikoetxea, 22. Honor. Sarasibar y Balerdi, 13; Canabal y Apeztegia, 22.
Hoy profesionales
Atano III de Donostia
A las 5.30. Artola e Imaz contra Elordi y Martija. Cuatro y Medio. Semifinal. Altuna III contra Peio Etxeberria. Alberdi II y Ugartemendia contra Exposito y Gabirondo.
Hoy aficionados
Matiena
A las 5. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Promesas. Egurrola y Ormaetxea contra Madina y Meabe. Sénior. Iker Egiguren y Santesteban contra Apaolaza y Calvo.
Lazkao
A las 11. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Semifinal. Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke) contra Etxaniz y Balerdi (Olalde).
Eskoriatza
A las 10. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Gazteak. Promesas. Ugalde contra Rey. Sagardui contra Sorondo. Élite. Mendizabal contra Bergara.
Mutriku
A las 4.30. Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Ormaetxea y Ontoria contra Egaña y Andonegi. Gogenola y Lizardi contra Arakistain y Aldazabal. Agirre y Salegi contra Lekerika y Uranga.
Ordizia
A las 10.30. Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta cuero. Sénior. Tercera. Azpiroz y Flores (Txost) contra Carballo y Garikano (Zumaia). Segunda. Etxezarreta y Yorel (Eple) contra Etxeberria y Letamendia (Oiangu). Primera. Ibarguren y San Miguel (Errepala) contra Brosa e Ibargarai (Errepala).
Zubieta-Plaza
A las 10.30. Memorial Enrique Abril. Final. Luzean contra Zubieta II.
Doneztebe
A las 3. Bortz kirol. Iriarte contra Karrikaburu. Gogorza contra Zabala.