Resultados de los partidos de pelota

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

RESULTADOS

Estella

Campeonato de Parejas. Serie B. Senar y Ugartemendia, 7; Amiano y Eskiroz, 22. Primera. Jaka e Iztueta, 6; Laso y Albisu, 22.

Oiartzun

Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue, 10; Murua y Gabirondo, 22. Primera. Artola e Imaz, 22; Larrazabal y Mariezkurrena II, 19.

Galarreta de Hernani

Remonte. Deskarga y Eskudero, 0; Aiestaran VII y Goikoetxea VI, 2 (14-15 y 5-15). Campeonato de Parejas. Liguilla. Jabalera y Juanenea, 0; Ezkurra II y Larrañaga, 2 (8-15 y 9-15). Ansa II y Aiestaran VI, 1; Goikoetxea V y Azpiroz, 2 (11-15, 15-8 y 6-8).

Aoiz

Remonte. Individual de Navidad. Cuartos. Otxandorena, 30; Sagaseta, 25. Otano, 30; Mitxeo, 18.

Liga de Naciones

Finales. Mano. Hombres. Parejas. Euskadi, 0; España, 2 (8-10 y 2-10). Individual. Euskadi, 2; España, 1 (4-10, 10-4 y 5-1). Mujeres. Individual. España, 0; Euskadi, 2 (5-10 y 7-10). Parejas. Euskadi, 2; España, 0 (10-8 y 10-1). Adaptada. Francoa, 2; Euskadi, 0 (15-5 y 15-13). Paleta cuero. Francia, 1; España, 2 (15-6, 11-15 y 9-10). Tercer puesto. Mano. Parejas. Francia, 0; México, 2 (6-10 y 4-10). Individual. Francia, 1; México, 2 (10-3, 6-10 y 1-5). Paleta cuero. México, 0; Argentina, 2 (9-15 y 14-15).

Zestoa

Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta goma. Sénior. Segunda. Elejalde y Garbisu (Altzatarra), 11; Aldalur y Zubillaga (Aia), 25. Primera. Aizpuru y Epelde (Oteiza), 25; Urdangarin y Luluega (Mundarro), 14.

Olaberria

Paleta cuero. Cadete. Semifinales. Aranburu y Domínguez, 23; Soberon y Ducamp, 35. Andonegi y Escalada, 35; Aizpuru y Maiora, 12.

HOY PROFESIONALES

Astelena de Eibar

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Darío y Loza contra Rekalde y Bikuña. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Elordi y Zabaleta. Egiguren V y Eskuza contra Exposito y Aldabe.

Azpeitia

A las 12. Torneo de Azpeitia. Semifinales. Aiestaran VII y Juanenea contra Goikoetxea V y Larrañaga. Ansa II y Eskudero contra Ezkurra II y Aiestaran VI.

HOY AFICIONADOS

Zaldibar

A las 6. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Cuartos. Beitia contra Nazabal. Aimar Egiguren contra Murua.

Nájera

A las 5.15. Cuatro y medio. Infantil. Cuartos. Olano contra Iñarrea. Arteaga contra Lizarralde. Cadete. Illarramendi contra Erkiaga III. Promesas. Peciña contra Okiñena.

Pasai Antxo

A las 11.30. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Cuartos. Promesas. Lopez de Okariz contra Rey. Élite. Erasun contra Gaminde. Etxegarai contra Vertiz.

Doneztebe

A las 11. Bortz Kirol. Semifinales. Leparoux contra Iriarte. Karrikaburu contra Albiasu.

Oiartzun

A las 10. Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta goma. Cadete, juvenil y sénior tercera.