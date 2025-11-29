Resultados de los partidos de pelota

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

RESULTADOS

Basauri

Campeonato de Parejas. Serie B. Peña II y Salaverri II, 22; Zubizarreta III y Aranguren, 11. Primera. Peio Etxeberria y Rezusta, 12; Zabala y Martija, 22.

Olaberria

Ados. Iturriaga y Arrastia, 22; Aranburu y Olatz Ruiz de Larramendi, 21. Cuatro y medio. Barrokal, 22; Mujika, 8.

Lezama

Promesas. Eguzkiza y Navarro, 22; Iraeta y Karrera, 16. Primera. Alberdi y Sotil, 22; Beitia y Erkiaga, 13.

Huarte

Cuatro y medio. Semifinales. Sarasibar, 22; Txoperena, 21. Beñat Apezetxea, 22; Ituarte, 20.

Liga de Naciones

Liga de Naciones. Mano. Hombres. Individual. España, 2; Francia, 0 (10-5 y 10-3). Parejas. Francia, 0; México, 2 (6-10 y 0-10). Paleta cuero. Semifinales. España, 2; México, 0 (15-7 y 15-2). Argentina, 2; Francia, 0 (15-10 y 15-11). Pala corta. Tercer puesto. Argentina, 2; Chile, 0 (15-4 y 15-9). Final. Euskadi, 1; Francia, 2 (6-15, 15-6 y 4-10). Cesta punta. Tercer puesto. Mujeres. Francia, 1; México, 2 (12-15, 15-7 y 8-10). Hombres. España, 2; México, 0 (15-4 y 15-7). Finales. Mujeres. España, 2; Euskadi, 0 (15-12 y 15-6). Hombres. Euskadi, 2; Francia, 0 (15-6 y 15-10).

Abadiño-Tornosolo

Trinquete. Campeonato de Euskal Herria élite. Taberna y Otaduy, 2; Santamaría y Uribe, 0 (15-13 y 15-8). Larrañaga y Chiapusso, 2; Aurrekoetxea y López de Calle, 0 (15-7 y 15-10).

HOY PROFESIONALES

Estella

A las 5.15. Campeonato de Parejas. Serie B. Senar y Ugartemendia contra Amiano y Eskiroz. Primera. Jaka e Iztueta contra Laso y Albisu.

Oiartzun

A las 9 de la noche. Campeonato de Parejas. Serie B. Salaberria y Gaskue contra Murua y Gabirondo. Primera. Artola e Imaz contra Larrazabal y Mariezkurrena II.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Deskarga y Eskudero contra Aiestaran VII y Goikoetxea VI. Campeonato de Parejas. Liguilla. Jabalera y Juanenea contra Ezkurra II y Larrañaga. Ansa II y Aiestaran VI contra Goikoetxea V y Azpiroz.

Aoiz

A las 6. Remonte. Torneo de Navidad. Cuartos. Otxandorena contra Sagaseta. Otano contra Mitxeo.

HOY AFICIONADOS

Bizkaia de Bilbao

A las 11. Liga de Naciones. Finales. Mano. Hombres. Parejas. Euskadi-España. Paleta cuero. Francia-México. A las 2. Tercer puesto. Mano. Hombres. Parejas. México-Francia. Paleta cuero. México-Francia. Mano. Hombres. Individual. Francia-México. Finales. Mano. Hombres. Individual. España-Euskadi. Pelota adaptada. Francia-Euskadi. Mano. Mujeres. Individual. España-Euskadi. Parejas. Euskadi-España.

Zestoa

A las 4.15. Campeonato de Gipuzkoa. Finales. Paleta goma. Sénior. Segunda y Primera.

Olaberria

A las 4. Torneo élite. Paleta cuero. Alevín-infantil. Cadete. Semifinales. Aranburu y Domínguez contra Soberon y Ducamp. Andonegi y Escalada contra Aizpuru y Maiora.

