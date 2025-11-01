Resultados de los partidos de pelota

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:41

RESULTADOS

Dima

Elordi y Erostarbe, 22; Peña II y Ugartemendia, 15. Cuatro y Medio. Serie B. Semifinal. Amiano, 22; Rekalde, 18.

Beasain

Cuatro y medio de Ados. Orbegozo, 18; Aranburu, 22. Naroa Agirre, 7; Maddi Barrokal, 22.

Bizkaia de Bilbao

Pala. Torneo por equipos. Semifinal. Parejas. Endika y Gaizka Pérez, 3; Sangines y Silvestru, 0 (10-3, 10-9 y 10-5). Individual. Iparragirre, 1; Zarraga, 3 (10-8, 8-10, 4-10 y 6-10)

Leitza

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Promesas. Markel Salaberria y Figueroa, 22; Perurena y Castro, 18. Sénior. Iñaki Galarza y Sotil, 18; Ibarluzea y Asier Balerdi, 22.

Lizartza

Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Eneko Labaka y Albeniz (Tolosa), 13; Murua e Irazustabarrena (Intxurre), 22. Mantiene la categoría Intxurre y se jugará el descenso Tolosa.

Villabona

Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Semifinal. Cestau y Erasun (Behar Zana), 20; Azketa y Elizegi (Tartaloetxe), 22.

Areta-Laudio

Campeonato de Euskal Herria élite. Cuatro y medio. Ramirez, 3; Beñat Zubizarreta, 22.

Nájera

Cuatro y medio. Cadete. Lazkanotegi, 14; Sáez de Asteasu, 18. Gonzalo, 16; Iparragirre, 18. Promesas. Antimasberes II, 22; Etxaniz, 17.

Huarte

Cuatro y medio. Astiz, 22; Gorostidi, 21. Altuzarra, 4; Gorostidi, 22.

Mutriku

Cesta punta. Campeonato de Euskal Herria élite. Alberdi y Mandiola, 30; Basterra y Zarandona, 26. Barrenetxea y Arriaga, 15; Ortiz de Mendibil y Otaño, 30. Arrillaga y Argoitia, 30; Aldazabal y Ureta, 21.

HOY PROFESIONALES

Ogueta de Vitoria

A las 5.30. Darío y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II. Cuatro y Medio. Semifinal. Ezkurdia contra Zabala. Bakaikoa y Salaverri II contra Salaberria y Eskuza.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Susperregi y Eskudero contra Aiestaran VII y Goikoetxea VI. Campeonato. Liguilla. Ansa II y Zubiri contra Aldabe y Azpiroz. Jabalera y Larrañaga contra Ezkurra II y Aiestaran VI.

Valcarlos

A las 6. Uterga y Agirrezabala contra Matxin III y Ion. Campeonato de parejas de e-Remonte. Zeberio II y Mitxeo contra Otxandorena y Otano.

HOY AFICIONADOS

Hernani

A las 10 de la mañana. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Vuelta. Apaolaza y Erle (Hernani) contra Ibarluzea y Oliden (Lapke). Ida, 22-16.

Gartzaron

A las 4. Finales. Alevín. Goñi y Zubieta contra Elizegi y Zabaleta. Infantil. Areitio y Madariaga contra Eizagirre y Labaka. Neskak. Lopez de Okariz y Ozaeta contra Alberro y Arruti. Cadete. Zufiria y Ugartemendia contra Paraguayo y Anzizar. Juvenil. Murua y Ormaetxea contra Nazabal y Artetxe. Sénior. Barbajero y Alduntzin contra Mata e Irurita.

Tafalla

A las 5. Campeonato de Navarra. Finales. Primera. Anso y Alduntzin contra Arribillaga y Oskoz. Segunda. Mariezkurrena y Fernández contra Sagastibeltza y Goikoetxea. Honor. Sarasibar y Balerdi contra Canabal y Apeztegia.

Doneztebe

A las 4.30. Bortz kirol. Albiasu contra Muruaga.

